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علوم الدار

«كاتم» تستعرض قدرات الاتصالات الحيوية للمهام في معرض عُمان للأمن

«كاتم» تستعرض قدرات الاتصالات الحيوية للمهام في معرض عُمان للأمن
3 أكتوبر 2023 01:07

أبوظبي (الاتحاد)

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تشارك «كاتم»، الشركة التابعة لمجموعة ايدج والرائدة في تطوير حلول الاتصالات المبتكرة وفائقة الأمان، في معرض عُمان للأمن والسلامة والحرائق 2023، حيث تستعرض محفظتها المتطورة من الأجهزة فائقة الأمان وحلول تشفير الشبكات. 
ويعد المعرض الدولي، المقرر عقده في مسقط يومي 9 و10 أكتوبر، ملتقى هاماً لقطاع الاتصالات الحيوية للمهام في دول مجلس التعاون الخليجي ومنطقة الشرق الأوسط عموماً. وخلال الحدث، ستعرض الشركة هاتفها الذكي الآمن من الجيل التالي، والذي يهدف إلى توفير ميزات وقدرات أمنية متقدمة لتلبية المتطلبات الحيوية للمهام.
وتعد مشاركة «كاتم» في المعرض خطوة استراتيجية تهدف إلى إعادة تأكيد التزامها بالقطاعات الحيوية للمهام، بما في ذلك الاستجابة لحالات الطوارئ والسلامة العامة وحماية البنية التحتية الحيوية. وسيعرض جناح الشركة مجموعة من الأجهزة الطرفية فائقة الأمان، بما في ذلك KATIM X2، وهو هاتف ذكي فائق الأمان يدعم شبكات الجيل الخامس للقادة الحكوميين وكبار المسؤولين التنفيذيين والمستجيبين للطوارئ والأفراد والفرق التي تتعامل مع المعلومات الحساسة، وKATIM R01، وهو هاتف ذكي متين للاتصالات الحيوية في الظروف الميدانية القاسية.
وستعرض كاتم أيضاً أحدث برامج تشفير الشبكات، KATIM Gateway9011، والذي يوفر تشفيراً متقدماً ما بعد الكم للاتصالات الحساسة ونقل البيانات لمواجهة الزيادة المتنامية في تداخل البيانات أثناء النقل.

مجموعة إيدج
الإمارات
عمان
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