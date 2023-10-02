شرطة دبي تختتم «تأمين الفعاليات»

دبي (الاتحاد)

شهد اللواء سيف مهير المزروعي، مدير الإدارة العامة للمرور بشرطة دبي، ختام دورة «تأمين الفعاليات» التخصصية التي نظمتها شرطة دبي، بالتعاون مع مختصين من المملكة المتحدة، بحضور العميد الدكتور سلطان الجمال، مدير أكاديمية شرطة دبي بالوكالة، بمشاركة قيادات من شرطة أبوظبي، والإدارة العامة للدفاع المدني بدبي، وهيئة الطرق والمواصلات بدبي، وهيئة الصحة بدبي.

وأوضح اللواء المزروعي أن الدورة تهدف إلى تطوير كفاءة وقدرات الكوادر الأمنية والشركاء العاملين من مختلف القطاعات العاملة في تأمين الفعاليات، وتمكينهم عبر تزويدهم بالمعرفة ومهارات التعامل مع التحديات، بما يضمن تحقيق متطلبات الأمن والسلامة للجميع في مواقع الفعاليات.