تغريم فتاة سبت شاباً بألفاظ خادشة 10 آلاف درهم

جمعة النعيمي (أبوظبي)

قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، في دعوى نزاع بين شابة وشاب، بإدانة الشابة وإلزامها بدفع بمبلغ 10 آلاف درهم، تعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بالشاب المتضرر والذي تمثل فيما أصابه بآلام نفسية واعتبارية ومادية ألمت به نتيجة ما اقترفته الشابة من فعل، وذلك عملاً بالمادة 133/ 1.2 من قانون الإجراءات المدنية.

وكان شاكٍ أقام دعوى قضائية ضد شابة، مطالباً بإلزامها بدفع مبلغ وقدرة 100 ألف درهم كتعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به من جراء ما اقترفته في حقه من جرم مع الفائدة القانونية 12% من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً وحتى السداد التام.

وأوضحت المحكمة أن محكمة أول درجة قضت بإدانة المتهمة عن قيامها بالسب والقذف، فاستأنفت الشابة الحكم، وقضت محكمة الاستئناف بتأييد حكم محكمة أول درجة، ولم ترضَ المتهمة بالحكم فطعنت عليه عن طريق النقض، وحددت المحكمة يوماً للنطق بالحكم، ولأن الثابت من مطالعة الأوراق والمستندات يوضح أن الشابة سبت المجني عليه «الشاب المتضرر» بألفاظ خادشة للحياء وفقاً للوارد بحيثيات الحكم الجزائي سالف البيان، قضت المحكمة الجزائية بإدانتها عن ذلك الفعل.

وأوضحت المحكمة أن لما كان ذلك وكان خطأ الشابة ثابتاً على نحو ما تقدم، وقد ترتب عليه ضرر بالشاب المتضرر والذي تمثل فيما أصابه بآلام نفسية واعتبارية ومادية نتيجة ما اقترفته الشابة من فعل، وقد توافرت علاقة السببية بين الخطأ والضرر فتكون الشابة ملزمه قانوناً بتعويضه عن ذلك الضرر، وتقدر المحكمة التعويض المستحق له بما لها من سلطة التقدير واستخلاصاً من ظروف الدعوى وملابساتها بمبلغ 10 آلاف درهم.