«بريسايت» توقع عقداً مع الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث

أبوظبي (الاتحاد)

وقّعت «بريسايت»، عقداً مع الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث؛ بهدف تطوير منصة مبنية على الذكاء الاصطناعي للاستجابة لحالات الطوارئ والحالات الإنسانية والطبية والأزمات.

وقال الدكتور محمد حمد الكويتي، رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات: «ستعمل المنصة على تمكين خدمات الطوارئ في الدولة من خلال التحليل الذكي، ما يعزز من أمان دولة الإمارات العربية المتحدة الذي تنعم به، أن دعم هذه المنصة يساهم في دعم البنية التحتية القوية لأمن البيانات، وهو أمر ضروري لضمان سلامة البيانات».

وقال علي راشد النيادي، المدير العام للهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث: «تعتبر هذه المنصة حاجة أساسية في وقتنا الحالي، ولا تقتصر على دولة الإمارات فقط، وإنما جميع أنحاء العالم أيضاً. وقد يواجه فرق عمل الطوارئ تحديات في الاستجابة، وتنسيق خدمات الطوارئ في بعض الحوادث كحوادث الكوارث الطبيعية كالتي شهدتها المنطقة مؤخراً، خاصة عندما تشمل الاستجابة أقساماً خدمية مختلفة. وتهدف المنصة إلى دعم المستجيبين الأوائل من خلال إنشاء منصة بيانات شاملة وتعاونية يمكنها تزويدهم ووحدات التحكم الخاصة بهم بالمعلومات الصحيحة في الوقت المناسب لتعزيز الكفاءة».

وبموجب العقد، ستستفيد المنصة الأولى من نوعها في العالم من خبرة «بريسايت» في المدن الذكية والخدمات العامة لتزويد الجهات المختصة بحلول القيادة المركزية لإدارة الحوادث الذكية. وستوفر المنصة، التي تعتمد على مزيج شامل من تقنيات الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة والأدوات الجغرافية المكانية مثل تكنولوجيا التوأم الرقمي، إمكانيات مشاركة المعلومات في الوقت الفعلي أثناء الحوادث مثل الحرائق والكوارث الطبيعية.

وتتيح المنصة تنسيقاً أفضل لإدارة الطوارئ والخدمات الإنسانية والطبية وخدمات المواطنين، ما سيمكّن من الاستجابة السريعة للحوادث، وتعزيز مرونة المدينة وتعافيها بشكل عام.