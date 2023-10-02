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290 لوحة دعائية لمرشحي «الوطني» في أم القيوين

290 لوحة دعائية لمرشحي «الوطني» في أم القيوين
3 أكتوبر 2023 01:05

سعيد أحمد (أم القيوين)

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أكدت لجنة انتخابات المجلس الوطني الاتحادي بأم القيوين، أنها وافقت على 290 لوحة دعائية للمرشحين بالتنسيق مع الجهات المختصة بالإمارة، وتم تركيبها على أعمدة الإنارة، وفي الشوارع والأماكن العامة بمختلف المناطق.
وأشارت إلى عدم وجود أي إنذارات أو لفت نظر للمرشحين بالإمارة، خلال فترة حملاتهم الدعائية، مشيرة إلى التزام الجميع بالأنظمة واللوائح التي حددتها اللجنة الوطنية للانتخابات، وأن هناك متابعة مستمرة منها لتسهيل أمور المرشحين والرد على استفساراتهم، وقد ساهمت في نشر التوعية وتثقيف المترشحين والناخبين بأمور الانتخابات وتقديم الإرشادات اللازمة لسير العملية الانتخابية.
وسمحت دائرة بلدية أم القيوين بتركيب اللوحات الدعائية للمرشحين على جميع الشوارع، وفق الاشتراطات والضوابط المقررة في الإمارة، من ضمنها أنه يجب وضع اللوحات في الأماكن المحددة لها، ولا تعيق الرؤية على السائقين أو تتسبب في وقوع الحوادث المرورية، وغيرها.

انتخابات المجلس الوطني الاتحادي
المجلس الوطني الاتحادي
الإمارات
أم القيوين
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