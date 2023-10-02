مرشحون لـ«الوطني الاتحادي» يعتمدون «السيرة الذاتية» لحصد الأصوات

إيهاب الرفاعي (منطقة الظفرة)

اعتمد عدد من مرشحي المجلس الوطني الاتحادي على السيرة الذاتية الخاصة بهم في إبراز قدراتهم ومكانتهم وأحقيتهم في الحصول على أصوات الناخبين، استناداً إلى خبراتهم الحياتية والوظيفية ومهاراتهم المتعددة، وهو ما ركز عليه عدد غير قليل من المرشحين خلال فترة الدعاية الانتخابية.

وخلال الفترة الماضية، حرص بعض المرشحين على إعداد سيرة ذاتية لهم تضم خبراتهم الحياتية ووظائفهم المختلفة كافة، خاصة القيادية منها، بجانب هواياتهم ومشاركاتهم المجتمعية المختلفة، والاعتماد على «السوشيال ميديا» في نشر سيرتهم الذاتية بين أفراد الدائرة الانتخابية، وكذلك الاعتماد على إبراز تلك الخبرات خلال اللقاءات التي تجمعهم بالناخبين.

ويرى بعض الناخبين أن السيرة الذاتية وسيلة فعالة في توجيه الناخب نحو الأصلح، خاصة أن وجود مرشح لدية خبرات متنوعة ومختلفة، واستطاع أن يتقلد مناصب وظيفية قيادية فعالة، وحقق خلالها النجاح المطلوب، سيكون له التأثير القوي على الناخب وتحديد توجهه الانتخابي.

ويؤكد عبدالله حمد، من أهالي الظفرة، أن المرشح الذي تقلد مناصب قيادية مختلفة سيكون كتاباً مفتوحاً أمام الناخبين، خاصة أن سمعته الوظيفية وقدرته على تحقيق الإنجازات في المجلس مرهونة بما حققه من إنجازات في وظيفته، موضحاً أن المرشح صاحب المناصب ستتحدث عنه إنجازاته خلال إدارته لمناصبه التي تقلدها، وسيكون قادراً على حل قضايا كبرى مثل التي يتم تناولها في المجلس.

وترى سلمى المزروعي، مواطنة في الظفرة، أن المرشح الناجح في وظيفته هو فقط من يعتمد على سيرته الذاتية خلال دعايته الانتخابية، كون إنجازاته ستكون معروفة للناخبين، وبالتالي لا يحتاج إلى مجهود لتعريفهم بإنجازاته وقدراته، وهو ما يجعل العديد من مرشحي المجلس الوطني يعتمدون على نشر سيرهم الذاتية لجذب أصوات الناخبين إليهم.