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«انتخابات الوطني الاتحادي 2023».. حماس للمشاركة في العرس الديموقراطي

«انتخابات الوطني الاتحادي 2023».. حماس للمشاركة في العرس الديموقراطي
3 أكتوبر 2023 01:06

مريم بوخطامين (رأس الخيمة)

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غداً.. أول أيام التصويت في انتخابات «الوطني»

بدأت ملامح المرحلة النهائية للعرس الديموقراطي لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي للعام 2023 بالبزوغ، وسط تفاؤل وحماس من قبل المرشحين الراغبين في عضوية المجلس الوطني ومن قبل الناخبين. أعرب الناخبون عن أنهم على بينة شبه نهائية بالمرشح الراغبين ترشيحه خلال فترة التصويت التي ستبدأ غداً.
وقال المواطن جمعة سعيد السويدي، إنه متحمس كغيره من المواطنين للمشاركة في مرحلة التصويت النهائية، والتصويت للمرشح الذي أقنعه خلال فترة الحملات الانتخابية ببرنامجه الانتخابي، منوهاً بأن أغلب المرشحين كانوا نشطين في آخر أيام ومتوسعين في حملاتهم الانتخابية على مستوى الإمارة، خاصة المرشحين أصحاب الخبرة والريادة في المجال، موضحاً أنه خلال الأسبوع الماضي كثف المرشحون وموكلوهم اتصالاتهم المباشرة عبر الهواتف بالناخبين والتي كانت أغلبها بإقناع الناخب بترشيح الشخصية الأنسب للترشح لعضوية المجلس. وأكد حديثه فهد الحبسي الذي شدد على أهمية ألا يكون تصويت الناخب مرتبطاً بالقبلية والمعارف أو المجاملة أو النسب أو غيرها من الأمور التي لا تنتمي للهوية الوطنية والحس الوطني، منوهاً بأن التصويت للمرحلة القادمة أمر بالغ الأهمية وأمانة كبيرة يجب أن يتحلى بها الناخب، وأن يترك كل ما هو سطحي، وأن يركز على البرنامج الانتخابي ومدى مصداقية وإمكانية تحقيقه على أرض الواقع، منوهاً بأن أغلب المرشحين ركزوا في برامجهم الانتخابية على الأمور التي تلامس المواطن مثل التعليم والصحة والتوظيف والتقاعد والضمان الاجتماعي، وقضايا أصحاب الهمم، متمنياً أن يحالف الحظ الجميع ويكون الفوز حليف الذي يستحق لتمثيلنا تحت قبة البرلمان.وبدأت الوالدة حصة السلحدي حديثها بالدعاء لدولة الإمارات وحكامها بالخير بأن يجعل هذا البلد آمناً مطمئناً وسائر بلاد المؤمنين، وقالت إنها سترشح الشخص الذي سيكون صوتنا تحت قبة البرلمان، والشخص الذي سيمثلها هي وغيرها من كبار المواطنين والشباب والنشء، وأنها مستعدة غداً للتوجه للمقار الانتخابية للادلاء بصوتها، وستكون من أوائل الحاضرين لأنها لا تعرف طريقة التصويت عن بُعد، وتحبذ التصويت للمرشح الذي سترشحه بشكل مباشر.
وأوضح الناخب جمال الظهوري، أنه تلقى كغيره من الناخبين رسائل عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول كيفية الترشيح للمرشح الراغبين في ترشيحه بعضوية المجلس الوطني الاتحادي بدورته الجديدة عبر تطبيق «شارك للإمارات»، المتوافر في متجري آبل ستور وجوجل بلاي، والموقع الإلكتروني للجنة الوطنية للانتخابات، وتطبيقها الذكي، لعملية التصويت عن بُعد في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023، ناهيك عن التنويه بإمكانية التصويت في مراكز الانتخاب التي اعتمدتها اللجنة والمنتشرة في إمارات الدولة، وذلك بهدف التسهيل على الناخبين خلال أيام التصويت الأربعة التي تمتد من 4 إلى 7 أكتوبر 2023، مقدماً شكره وغيره من الناخبين للجنة الوطنية للانتخابات على حرصها لتوظيف جميع الإمكانيات والتقنيات لتنفيذ الدورة الجديدة بنجاح.

المجلس الوطني الاتحادي
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