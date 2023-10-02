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غداً.. أول أيام التصويت في انتخابات «الوطني»

غداً.. أول أيام التصويت في انتخابات «الوطني»
3 أكتوبر 2023 01:10

هدى الطنيجي (أبوظبي)

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يُسدل اليوم الستار على الحملات الانتخابية للمرشحين لعضوية المجلس الوطني الاتحادي، والتي استمرت على مدار 23 يوماً، ويبدأ غداً الأربعاء أول أيام التصويت التي تستمر لغاية 7 أكتوبر الجاري. 
وتضمنت الحملات الانتخابية للمرشحين عرض مختلف برامجهم الدعائية التي اتخذت أشكالاً متنوعة بهدف التواصل مع الناخبين من خلال عرض أفكارهم ورؤاهم بشأن مختلف القضايا، وطرح الحلول بما فيه مصلحة الوطن والمواطن وفق ضوابط واشتراطات للحملات، والالتزام بسياسة استخدام المرشحين للذكاء الاصطناعي، وذلك من باب إقناع أعضاء الهيئات الانتخابية بالتصويت لهم خلال الأيام المخصصة في ذلك. 
وقال الناخب عبدالرحمن الطنيجي: «إن فترة الحملات الانتخابية للمرشحين المتقدمين إلى عضوية المجلس الوطني الاتحادي في دورتها الجديدة اتخذت أشكالاً مختلفة من الدعاية الترويجية، والتي تمثلت في تنظيم المجالس واللقاءات التي شهدت حضور شريحة من المرشحين لطرح برامجهم وأفكارهم وأهم توجهاتهم في حال وصولهم إلى مقعد المجلس».
وذكر أن شريحة كبيرة منهم كثفت برامجها الانتخابية وطرق التواصل بينهم وبين الناخبين في اللحظات الأخيرة من انتهاء فترة الحملات الانتخابية التي استمرت على مدار 23 يوماً.
وأكد الناخب عمر الشحي، أن اللحظات الأخيرة من فترة الحملات الانتخابية هي آخر فرصة للمرشحين في نشر برامجهم الدعائية التي ازدادت وتيرتها من أجل استغلال آخر يوم من الحملات الانتخابية، والتي تمثلت في نشر الرسائل النصية التي توضح رقمهم الانتخابي، وتذكر البعض بأيام التصويت المتاحة بهدف دعوة أعضاء الهيئات الانتخابية نحو الإدلاء بأصواتهم في اليوم الأول من التصويت.
وذكر أن مظاهر الحملات الانتخابية بدأت تتلاشى مع انتهاء الفترة المحددة للدعاية منها إزالة اللوحات الإعلانية من على مختلف الطرق، وتوقف نشر الرسائل النصية والفيديوهات، وغيرها من الأشكال التي كانت سائدة على مدار 23 يوماً الماضية، متمنياً التوفيق والسداد لمن سيصل إلى القبة البرلمانية، وسيحرص على نقل قضايا أفراد المجتمع ليحدث التغيير المطلوب.
وقالت الناخبة عنود علي: «إن الحملات الانتخابية اختتمت كذلك باستغلال اللحظات الأخيرة، حيث حرص المرشحون على تكثيف وجودهم وظهورهم المختلف عبر القنوات المتاحة بينهم وبين الناخبين، فيما حرصت شريحة على إرسال أرقامهم الانتخابية وبرامجهم وصورهم مع أيام التصويت المخصصة وطرق التقديم لها، وذلك من باب تذكير الناخبين في أيام التصويت ودعوتهم للمشاركة الفعالة في العرس الانتخابي».
وأكدت عنود علي، أهمية مشاركة أعضاء الهيئات الانتخابية كافة في العملية الإنتخابية التي تأتي لاختيار ممثلهم وصوتهم تحت القبة البرلمانية.

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