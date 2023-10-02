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وكيل وزارة الداخلية يتفقد مقر مركز انتخاب جامعة زايد بأبوظبي

الخييلي خلال الزيارة (من المصدر)
3 أكتوبر 2023 01:05

أبوظبي (الاتحاد)

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تفقد اللواء الركن خليفة حارب الخييلي- وكيل وزارة الداخلية رئيس اللجنة الأمنية العليا المكلفة بتأمين انتخابات المجلس الوطني الاتحادي- أمس، مقر مركز انتخاب جامعة زايد في أبوظبي، حيث اطلع على آخر استعدادات تأمين انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023.
حيث قام بجولة في مقر مركز الانتخاب، شملت قاعة التصويت الرئيسة، وإجراءات استقبال الناخبين والتسهيلات المقدمة لهم، واطلع على جاهزية منظومة التصويت الإلكتروني في مركز الانتخاب، كما اطمأن على سلامة جميع الإجراءات وكافة الترتيبات اللازمة لضمان نجاح سير عملية التصويت في الانتخابات.
واطلع الخييلي على غرفة عمليات تأمين مقر مركز انتخاب جامعة زايد في أبوظبي، وكيفية توزيع الفرق الأمنية والمهام المنوطة بكل منها.
واستمع اللواء الركن خليفة حارب الخييلي إلى شرح حول جاهزية مراكز الانتخاب الموزعة على جميع إمارات الدولة، حيث تم تخصيص (24) مركزاً انتخابياً على مستوى الدولة في يوم الانتخاب الرئيس الموافق لتاريخ 07 أكتوبر، وهي مجهزة بشكل كامل يضمن سير العملية الانتخابية بكل سلاسة، فيما تفتح (09) مراكز منها أبوابها خلال يومي التصويت المبكر (4 و5 أكتوبر).

وكيل وزارة الداخلية
الإمارات
أبوظبي
جامعة زايد
انتخابات المجلس الوطني الاتحادي
المجلس الوطني الاتحادي
خليفة حارب الخييلي
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