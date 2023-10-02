لجنة إمارة أبوظبي لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي تعقد اجتماعها

أبوظبي (الاتحاد)

عقدت لجنة إمارة أبوظبي لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023، التابعة للجنة الوطنية للانتخابات، اجتماعاً برئاسة سيف علي القبيسي، رئيس اللجنة، وبحضور أعضائها، للوقوف على جاهزية المراكز الانتخابية التسعة الموزعة في الإمارة، والتي ستستقبل جموع الناخبين للإدلاء بأصواتهم عبر المراكز الرئيسية والفرعية.

واستعرضت اللجنة وسائل تحفيز أعضاء الهيئات الانتخابية في إمارة أبوظبي الراغبين في «التصويت عن بُعد»، التي توضح طرق التصويت عن بُعد بوساطة التطبيق الذكي (شارك للإمارات) ورابط التصويت في التطبيق الذكي للجنة الوطنية للانتخابات وموقعها الإلكتروني www.uaenec.ae.

وأكدت لجنة إمارة أبوظبي لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023، حرصها على تكثيف العمل لنشر ثقافة المشاركة السياسية، من خلال التوعية بأهمية المشاركة الفاعلة في أيام التصويت التي تمتد خلال الفترة من 4 إلى 7 أكتوبر الجاري.

وناقشت اللجنة، خلال اجتماعها، كل ما تم تنفيذه على صعيد الحملات الانتخابية الخاصة بالمرشحين منذ انطلاقها وحتى موعد انتهائها، حيث أشارت اللجنة إلى أنها كانت على تنسيق مستمر مع مختلف الجهات المعنية في الإمارة لإنجاح مرحلة الحملات الانتخابية، وتسهيل الخدمات والإجراءات التي يحتاجها المرشحون من منطلق أن لكل مرشح حرية التعبير عن نفسه، والقيام بأي نشاط يستهدف إقناع الناخبين باختياره، والدعاية لبرنامجه الانتخابي، شريطة المحافظة على قيم ومبادئ المجتمع، والمحافظة على مقومات الشكل الجمالي للبيئة المحلية في الإمارة، إضافة إلى التقيد بالنظم واللوائح والقرارات المعمول بها، والتي جاءت مفصلّة بشكل تام في أحكام التعليمات التنفيذية الصادرة عن اللجنة الوطنية للانتخابات.

وقال سيف علي القبيسي، رئيس لجنة إمارة أبوظبي: «تعتبر الدورة الانتخابية (الخامسة) للمجلس الوطني الاتحادي 2023، امتداداً ناجحاً لبرنامج التمكين السياسي، ومسيرة العمل البرلماني في الإمارات، بما يعزز تحقيق الرخاء والازدهار لشعب دولة الإمارات».

وأشار إلى أن لجنة إمارة أبوظبي ركزت في المراحل الأخيرة من الانتخابات على نشر الوعي المجتمعي ببرنامج التمكين السياسي ومسيرته التي حققت مكتسبات وطنية كثيرة على مدار الدورات الانتخابية الأربع السابقة، مؤكداً مواصلة العمل لكي تستكمل الدورة الانتخابية الخامسة هذه المسيرة الناجحة.

وأشاد رئيس اللجنة بجهود فرق العمل في لجنة إمارة أبوظبي، خصوصاً الفريق الإعلامي الذي كرّس الجهود كافة من أجل الترويج لدعم وإنجاح العملية الانتخابية، وفق تعليمات اللجنة الوطنية للانتخابات، مستعيناً بتقنيات ومنصات الترويج للعملية الانتخابية كافة، بدءاً من نشر المواد والإعلانات الترويجية في أرجاء الإمارة كافة، مروراً بالتعاون في تنظيم المحاضرات الخاصة بالانتخابات، وصولاً للتفاعل التقني من خلال إرسال الرسائل النصية التوضيحية لتعليمات وشروط وواجبات المرشح والناخب كافة، بالإضافة إلى التوعية بأهمية المشاركة الفاعلة في الانتخابات.

وثمَّن التعاون اللامحدود الذي حظيت به لجنة إمارة أبوظبي من قبل الجهات والمؤسسات المحلية التي أتاحت مجالات دعم خطة العمل الترويجية للجنة الإمارة للانتخابات عبر منصاتها التفاعلية بشكل يعكس مساهمتها الفعالة في إنجاح انتخابات المجلس الوطني الاتحادي.