زيارات تفتيشية على عيادات المدارس الخاصة في دبي

دبي (الاتحاد)

بدأت هيئة الصحة بدبي، زيارات ميدانية موسعة للتفتيش على العيادات الصحية في المدارس الخاصة في دبي، والوقوف على مدى جاهزية العيادات، وتوافقها مع الاشتراطات والمعايير المعتمدة في الهيئة، وذلك بالتعاون والتنسيق مع هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي.

وتجري هيئة الصحة زيارتها الميدانية بمعرفة فريق من المسؤولين والمتخصصين، تزامناً مع العام الدراسي الجديد 2024/2023، حيث ستشمل الزيارات مراجعة شاملة للعيادات، والتأكد من وجود الكادر المهني من الأطباء والممرضين وفق المعدلات المناسبة لأعداد الطلبة، إلى جانب الاطمئنان على توافر التجهيزات اللازمة والمطلوبة، ومنها: جهاز إنعاش القلب الأتوماتيكي، وأجهزة قياس الضغط، وسكر الدم، ومعدات التشخيص، وأسطوانات الأكسجين، فضلاً عن مستلزمات الإسعافات الأولية الأساسية.