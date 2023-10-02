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علوم الدار

جامعة خليفة تطلق 30 مبادرة معنية بالاستدامة

جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا
3 أكتوبر 2023 01:05

أبوظبي (الاتحاد)

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أعلنت جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، أمس، أنها ستطلق 30 مبادرة تتعلق بالاستدامة كالمنتدى العالمي للطيران المستدام والمؤتمر العالمي حول الانتقال في قطاع الطاقة ومعرض لمشاريع جامعة خليفة المعنية بالاستدامة والمؤتمر الدولي حول الاستدامة والمعرض النموذجي لمؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ، حيث تستعد دولة الإمارات لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ «كوب 28» في الفترة من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر هذا العام.
وتخطط جامعة خليفة أيضاً لتنظيم معرض للتغيرات المناخية وهاكاثون لتطوير مشاريع برمجية للحد من هدر الطعام ووقف استخدام الزجاجات البلاستيكية داخل الحرم الجامعي، وحملة لتوزيع نباتات للتشجيع على تبني ممارسات تساهم في استدامة البيئة، ومبادرة تحويل النفايات إلى ملابس لتشمل الاستدامة مناحي الحياة الجامعية كافة، سواء الأبحاث أو الحرم الجامعي أو الإعلام أو الاتصالات أو الأنشطة الأكاديمية والطلابية، كما تشمل بعض المبادرات الأخرى مسابقة تصميم شعار نادي الطلبة للاستدامة والتعهد بالالتزام بالإجراءات المتعلقة بالمناخ وبودكاست حول الاستدامة، ومبادرات جديدة ينظمها نادي الاستدامة الطلابي.
من جانبه، قال الدكتور إبراهيم الحجري، نائب الرئيس الأول للخدمات المساعدة في جامعة خليفة: «تعتبر الاستدامة جزءاً من ثقافة جامعة خليفة، حيث يرتبط عدد كبير من برامجها وأبحاثها وأنشطتها بمواضيع الاستدامة. نسعى إلى تسليط الضوء على أهميتها بشكل دائم في الوقت الذي تستعد فيه الإمارات لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ، كما أننا نركز على التعاون في مجال التكنولوجيا وريادة الأعمال والاستدامة، بالإضافة إلى تأهيل وتمكين الكوادر الوطنية».

جامعة خليفة
أبوظبي
الإمارات
جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا
الاستدامة
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