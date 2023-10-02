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سيف بن زايد ووزير الشؤون الداخلية البيلاروسي يبحثان العلاقات

سيف بن زايد وإيفان كوبراكوف لدى لقائهما في أبوظبي (من المصدر)
3 أكتوبر 2023 01:09

أبوظبي (الاتحاد)

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التقى الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، أمس في أبوظبي، معالي وزير الشؤون الداخلية البيلاروسي إيفان كوبراكوف، والوفد المرافق له.
وبحث سموه مع معالي الوزير الضيف البيلاروسي سبل تعزيز العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين وتطويرها بما يخدم تطلعات قيادتي البلدين، ويحقق النمو والاستقرار لشعبيهما.
ووقع سموه مع معالي وزير الشؤون الداخلية البيلاروسي، اتفاقية التعاون الأمني ومكافحة الإرهاب بين حكومتي البلدين، تتعلق بسبل تعزيز العلاقات في مجالات مكافحة الإرهاب والجرائم المنظمة ، وتبادل الخبرات والمعارف في المجالات الشرطية والأمنية.
كما جرى توقيع مذكرة تفاهم بشأن الاعتراف واستبدال رخص القيادة بين البلدين؛ لتسهيل حركة وانتقال مواطنيهما في إقليم الطرف الآخر أثناء الزيارة والإقامة.
حضر اللقاء ومراسم التوقيع، اللواء الركن خليفة حارب الخييلي وكيل وزارة الداخلية، والعميد وليد الشامسي قائد كلية الشرطة والعميد المهندس حسين أحمد الحارثي مدير عام الخدمات الذكية والأمن الرقمي بوزارة الداخلية وعدد من ضباط الوزارة، إلى جانب أندريه لوتشنوك سفير جمهورية بيلاروسيا لدى الإمارات وألكساندر شاستيلا مدير الشؤون الداخلية، وميخائيل ستاركوفيتش مدير التعاون الدولي، وعدد من مسؤولي وزارة الشؤون الداخلية البيلاروسية.

سيف بن زايد
الإمارات
بيلاروسيا
أبوظبي
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