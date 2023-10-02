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«محمد بن راشد للفضاء» يستعرض جهود الإمارات في مؤتمر الملاحة الفضائية بباكو

«محمد بن راشد للفضاء» يستعرض جهود الإمارات في مؤتمر الملاحة الفضائية بباكو
3 أكتوبر 2023 01:06

دبي (الاتحاد)

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أعلن مركز محمد بن راشد للفضاء، الجهة الحكومية المعنية بتطوير برنامج الإمارات للفضاء، عن مشاركته في النسخة الـ 74 للمؤتمر الدولي للملاحة الفضائية 2023 في باكو، أذربيجان، بصفته الراعي الذهبي. يأتي ذلك عقب استضافة دولة الإمارات العربية المتحدة للنسخة الـ 72 في عام 2021.
خلال هذه النسخة من المؤتمر، التي تُقام تحت شعار «التحديات والفرص العالمية: أعطوا الفضاء فرصة»، سيسلط مركز محمد بن راشد للفضاء الضوء على الإنجازات الرائعة التي حققها رواد الفضاء الإماراتيون، بما فيها مهمة رائد الفضاء سلطان النيادي، والتي امتدت لـ 6 أشهر على متن محطة الفضاء الدولية، كما سيعرض المركز مشاريعه المتطورة في مجال الأقمار الاصطناعية، بما في ذلك خليفة سات، وMBZ-SAT المرتقب، بالإضافة إلى المستكشف راشد التابع لمشروع الإمارات لاستكشاف القمر.

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