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علوم الدار

«مسبار الأمل» يتوّج بجائزة «لوريلز» من الأكاديمية الدولية للملاحة الفضائية

«مسبار الأمل» يتوّج بجائزة «لوريلز» من الأكاديمية الدولية للملاحة الفضائية
3 أكتوبر 2023 01:09

أبوظبي (وام)

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منحت الأكاديمية الدولية للملاحة الفضائية، فريق مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ «مسبار الأمل»، جائزة لوريلز للإنجاز الجماعي لعام 2023، وذلك خلال الدورة الرابعة والسبعين للمؤتمر الدولي للملاحة الفضائية IAC-2023 في العاصمة الأذربيجانية باكو، تقديراً لجهودهم ومساهمتهم في إثراء المجتمع العلمي الدولي بالكثير من البيانات المهمة والدقيقة عن كوكب المريخ، والتي ساهمت في رسم خريطة كاملة لغلافه الجوي، إلى جانب الكشف عن ملاحظات غير مسبوقة لقمر المريخ الأصغر «ديموسط».
وقالت معالي سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة، رئيس مجلس إدارة وكالة الإمارات للفضاء: «هذا التكريم من الأكاديمية الدولية للملاحة الفضائية يسلط الضوء على تعاوننا الدولي الاستثنائي، والذي يجمع فريقاً متماسكاً من جميع أنحاء العالم للعمل معاً بهدف واحد يتمثل في إنشاء مشروع تحولي حقيقي يساهم في تقدم أمة بأكملها على جميع الصعد في مجالات علوم الفضاء والبحوث والابتكار التكنولوجي».

مسبار الأمل
الملاحة الفضائية
للأكاديمية الدولية للملاحة الفضائية
مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ
المريخ
استكشاف المريخ
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