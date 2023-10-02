بلدية أبوظبي تحتفي بكبار المواطنين

أبوظبي (الاتحاد)

نظمت بلدية مدينة أبوظبي، من خلال مركزي بلدية الشهامة والوثبة، فعاليات متنوعة احتفاء بكبار المواطنين، في إطار التفاعل مع اليوم العالمي لكبار السن.

وتسعى البلدية إلى تعزيز المشاركة المجتمعية، والاستفادة من خبرات كبار المواطنين وتجاربهم الحياتية، وتفعيل سبل التواصل معهم، وكذلك ترسيخ قيم ومبادئ الاهتمام بكبار المواطنين، وتنمية الوعي المجتمعي تجاه جميع فئات المجتمع، وتعزيز أواصر المحبّة والمودّة بين أفراده.

ونفذ مركز بلدية الشهامة في ساحة الرحبة، فعالية للاحتفاء بكبار المواطنين بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، متضمنة تقديم فقرات متنوعة على المسرح من قبل طلاب المدارس، وفقرات شعرية عن دور كبار المواطنين في تحقيق النهضة الشاملة في الإمارات، ومسابقات متنوعة، وفحوصات طبية لكبار المواطنين. من جانبه، نفذ مركز بلدية الوثبة فعالية مماثلة في مدينة شخبوط الطبية للاحتفال بكبار المواطنين، وإسعادهم، متضمنة الفعالية زيارة المرضى من فئة كبار السن، وتقديم الهدايا إليهم بمناسبة اليوم العالمي لكبار السن، تقديراً لعطائهم ورفع معنوياتهم، وتحقيق التلاحم المجتمعي، وتوطيد الأواصر الأسرية والعلاقات بين مختلف فئات المجتمع، بما يعكس طبيعة وقيم مجتمع الإمارات.