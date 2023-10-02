24 فعالية لكبار السن في التثقيف الصحي بالشارقة

الشارقة (الاتحاد)

احتفت إدارة التثقيف الصحي في المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة، باليوم العالمي لكبار السن، وذلك بتنظيم 24 فعالية ولقاء صحياً وتوعوياً، شهدت حضور كبار السن ومختلف فئات المجتمع.

وقالت إيمان راشد سيف، مدير إدارة التثقيف الصحي في المجلس الأعلى لشؤون الأسرة في الشارقة، إن القيادة الرشيدة جعلت من دعم وتقدير كبار المواطنين أولوية قصوى، ويأتي احتفال دولة الإمارات في هذه المناسبة العالمية تأكيداً لحرصها على رعاية المسنين، وتوفير بيئة متكاملة تضمن لهم حقوقهم، وتتيح لهم الحصول على أعلى معايير الخدمات التي تسهم في تحقيق استدامة تعزيز الحياة الكريمة لهم، بما تشمله تلك الحقوق من ضمانات لحصولهم على الرعاية والاستقرار النفسي والاجتماعي والصحي لهم.