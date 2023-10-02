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شرطة أبوظبي: حريصون على التفاعل مع كافة فئات المجتمع.. و«الكبار» في المقدمة

فريق من شرطة أبوظبي لدى زيارته كبار المواطنين في مستشفى توام (من المصدر)
3 أكتوبر 2023 01:07

أبوظبي (الاتحاد)

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احتفلت القيادة العامة لشرطة أبوظبي مع كبار المواطنين في مستشفى توام بالعين، وكبار السن من السياح بمختلف المواقع السياحية بمناسبة اليوم الدولي للمسنين والذي يصادف الأول من أكتوبر سنوياً ضمن استراتيجيتها الرامية إلى إسعاد كافة أفراد المجتمع وتعزيز مفهوم جودة الحياة للجميع.
وأوضح اللواء محمد سهيل الراشدي مدير قطاع الأمن الجنائي أن مبادرة «الشرطة السياحية» بزيارة كبار السن من السياح تأتي ضمن استراتيجية شرطة أبوظبي لتعزيز قيم المسؤولية المجتمعية، ومواكبة المناسبات العالمية بأنشطة وبرامج تحقق الغايات النبيلة والسعيدة للمستهدفين.
وأكد حرص شرطة أبوظبي على التفاعل مع كافة فئات المجتمع وتثمين جهودهم، لا سيما فئة كبار السن ممن كان لهم الدور الكبير والأثر المميز في تربية الأجيال وتنشئتهم التنشئة الصحيحة.
وذكر المقدم راشد محمد المهيري، رئيس قسم الشرطة السياحية أن شرطة أبوظبي تحرص على تعزيز قيم الوفاء لكبار السن، مشيراً إلى التواصل مع كبار السن من السياح ببرامج وأنشطة إنسانية هادفة تنشر البهجة والسعادة في نفوسهم.
واشتملت المبادرة على توزيع الهدايا والورود على كبار السن من السياح وإدخال البهجة والسعادة في نفوسهم مشيدين بجهود شرطة أبوظبي ومبادراتها الإنسانية الحضارية في التفاعل مع مجتمعها والزوار من السياح بما يعكس الصورة الحضارية المشرقة التي تشهدها إمارة أبوظبي في مختلف المجالات.

الزيارات الإنسانية 
ونفذ فريق من شرطة أبوظبي الزيارات الإنسانية لكبار المواطنين في مستشفى توام تكريماً لدورهم المجتمعي وعرفاناً بتضحياتهم في خدمة وطنهم وأسرهم ومجتمعهم، والدور المشرف الذي اطلعوا به في تربية الأجيال وتنشئتهم التنشئة الصالحة، واشتمل البرنامج على توزيع الهدايا لكبار المواطنين وتثمين دورهم في مسيرة التنمية والتطوير وتبادل الأحاديث معهم والاطمئنان على صحتهم.
وثمنت إدارة مستشفى توام مبادرة شرطة أبوظبي ولفتتها الإنسانية الكريمة في زيارة كبار المواطنين تقديراً لمكانتهم ودورهم البارز في بناء المجتمع وتحقيق الإزهار والتنمية الشاملة، كما أعرب أهالي كبار المواطنين عن تقديرهم لهذه اللفتة الإنسانية التي أدخلت البهجة والسرور على قلوبهم وتم في نهاية الزيارات تكريم فريق شرطة أبوظبي الزائر.

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