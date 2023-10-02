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علوم الدار

العويس: COP28 خصص لأول مرة في تاريخه يوماً للصحة

العويس: COP28 خصص لأول مرة في تاريخه يوماً للصحة
3 أكتوبر 2023 01:06

مسقط (الاتحاد)

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مؤتمر الأطراف «COP28»
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جدد معالي عبد الرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع دعوته لوزراء الصحة في مجلس التعاون لدول الخليج العربية لحضور مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28 والذي تستضيفه دولة الإمارات في الفترة ما بين 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر من العام الجاري، لترسيخ مكانتها الرائدة عالمياً بفضل رؤية وتوجيهات القيادة الحكيمة، من خلال مدّ جسور الشراكة والتعاون مع المجتمع الدولي، خاصةً في مجال التنمية المستدامة والعمل المناخي.
جاء ذلك خلال الاجتماع التاسع للجنة وزراء الصحة بمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي انعقد في سلطنة عُمان الشقيقة بحضور أصحاب المعالي والسعادة وزراء الصحة في دول المجلس. حيث ترأس معالي عبد الرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع وفد الدولة المشارك.
وأشار معالي عبد الرحمن العويس خلال الاجتماع إلى أن مؤتمر الأطراف قد خصص لأول مرة في تاريخه يوماً للصحة والذي سيصادف 3 ديسمبر 2023، حيث سيجتمع وزراء الصحة من معظم دول العالم لتبادل الأفكار والآراء والخبرات ووضع الخطط المستقبلية من خلال حشد الجهود العالمية من أجل التصدي لتداعيات تغير المناخ.

عبدالرحمن العويس
COP28
الإمارات
مجلس التعاون الخليجي
مؤتمر الأطراف
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