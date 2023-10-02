الإمارات تؤكد أهمية توفير التمويل اللازم للبعثات السياسية

نيويورك (الاتحاد)

أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة أهمية توفير التمويل اللازم للبعثات السياسية الخاصة لكي تتمكن من تنفيذ ولايتها على أكمل وجه، وذلك لكونها أداة هامة للحفاظ على السلم والأمن الدوليين.

وقالت الإمارات في بيان ألقته نجلاء الكعبي من بعثة الدولة الدائمة لدى الأمم المتحدة أمس، أمام اللجنة الخامسة للجمعية العامة تحت بند تنظيم الأعمال: «تنضم دولة الإمارات إلى البيان التي أدلت به جمهورية كوبا بالنيابة عن مجموعة الـ 77 والصين والبيان التي أدلت به سلطنة عمان عن مجموعة مجلس التعاون الخليجي، ونود أن نُدلي بالبيان التالي بصفة وطنية».وأردفت: «لدى اللجنة لهذه الدورة العديد من المواضيع ذات الأولوية، وفي مقدمتها الميزانية المقترحة لعام 2024، حيث ستكون مناقشاتنا وقراراتنا حاسمة في تحديد قدرة المنظمة على الاستجابة للتحديات العالمية ويستوجب علينا تخصيص الموارد اللازمة لتتمكن المنظمة من الاضطلاع بدورها والوفاء بمسؤوليتها».

وأكدت على «أهمية توفير التمويل اللازم للبعثات السياسية الخاصة لكي تتمكن من تنفيذ ولايتها على أكمل وجه وذلك لكونها أداة هامة للحفاظ على السلم والأمن الدوليين».

وفي ختام البيان، أكدت الإمارات على أهمية إصدار التقارير في الوقت المناسب لتمكين الدول الأعضاء من الحصول على وقت كافٍ لمناقشة مشاريع القرارات ذات الصلة، معبراً عن التظلع إلى المشاركة في مناقشات إيجابية وبناءة خلال هذه الدورة واختتام أعمال الدورة في الوقت المناسب.