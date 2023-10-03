"الأمن السيبراني" يحذر من انتشار رسائل مشبوهة عبر "واتساب"و"إكس" والرسائل النصية

حذر مجلس الأمن السيبراني من انتشار رسائل مشبوهة عبر تطبيق "واتساب"، والرسائل النصية، وموقع التواصل الاجتماعي "إكس" تويتر سابقاً، تدعو المستخدمين للانضمام إلى مجموعات أو طلب النقر على روابط مجهولة، وينصح بأخذ الحيطة والحذر وعدم النقر على أي رابط غير معروف والتحقق من صحة الرسالة مع المرسلين قبل اتخاذ أي خطوة.وفق الحساب الرسمي لمجلس الأمن السيبراني عبر منصة "إكس".

🚫 يحذر مجلس الأمن السيبراني من انتشار رسائل مشبوهة عبر تطبيق «واتساب»، والرسائل النصية، وموقع التواصل الاجتماعي «إكس» تويتر سابقاً، تدعو المستخدمين للانضمام إلى مجموعات أو طلب النقر على روابط مجهولة، وينصح بأخذ الحيطة والحذر وعدم النقر على أي رابط غير معروف والتحقق من صحة… pic.twitter.com/qrWsLhGDwZ — Cyber Security Council (@cscgovae) October 3, 2023