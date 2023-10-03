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"الأمن السيبراني" يحذر من انتشار رسائل مشبوهة عبر "واتساب"و"إكس" والرسائل النصية

الأمن السيبراني الإماراتي
3 أكتوبر 2023 09:18

حذر مجلس  الأمن السيبراني من انتشار رسائل مشبوهة عبر تطبيق "واتساب"، والرسائل النصية، وموقع التواصل الاجتماعي "إكس" تويتر سابقاً، تدعو المستخدمين للانضمام إلى مجموعات أو طلب النقر على روابط مجهولة، وينصح بأخذ الحيطة والحذر وعدم النقر على أي رابط غير معروف والتحقق من صحة الرسالة مع المرسلين قبل اتخاذ أي خطوة.وفق الحساب الرسمي لمجلس  الأمن السيبراني عبر منصة "إكس".

 

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
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