عبدالله بن زايد ووزير خارجية تشيلي يبحثان في سانتياغو تعزيز العلاقات والعمل المناخي العالمي

بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية، ومعالي البيرتو فان كلافيرين وزير خارجية جمهورية تشيلي، العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها في المجالات كافة.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقد في العاصمة سانتياغو، وذلك في إطار زيارة العمل التي قام بها سموه إلى جمهورية تشيلي ضمن جولته في عدد من دول أميركا اللاتينية والكاريبي.

وناقش سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان ومعالي البيرتو فان كلافيرين، مسار التعاون الثنائي في العديد من القطاعات ومنها الاقتصادية والاستثمارية والطاقة والتغير المناخي وغيرها.

كما بحثا الأوضاع في المنطقة وتبادلا وجهات النظر بشأن عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وخلال المحادثات الثنائية بين الجانبين، تعرف معالي البيرتو فان كلافيرين وزير خارجية تشيلي على استعدادات دولة الإمارات لاستضافة مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "COP 28" خلال شهري نوفمبر وديسمبر المقبلين.

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، خلال اللقاء، أن دولة الإمارات حريصة على بناء شراكات إيجابية وبناءة مع جمهورية تشيلي ودول أميركا الجنوبية الصديقة، واستثمار كافة الفرص المتاحة لتعزيز آفاق التعاون المشترك الداعم لمسارات التنمية الشاملة والمستدامة في المجتمعات.

من جانبه رحب معالي البيرتو فان كلافيرين بزيارة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان والوفد المرافق، مؤكدا تطلع بلاده إلى تعزيز علاقاتها الثنائية مع دولة الإمارات على مختلف الأصعدة.

حضر اللقاء، سعيد مبارك الهاجري مساعد وزير الخارجية للشؤون الاقتصادية والتجارية، ومحمد سعيد النيادي سفير الدولة لدى جمهورية تشيلي.