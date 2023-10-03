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علوم الدار

رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس ألمانيا بذكرى يوم الوحدة لبلاده

‎رئيس الدولة ونائباه
3 أكتوبر 2023 13:32

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، برقية تهنئة إلى فخامة الدكتور فرانك فالتر شتاينماير رئيس جمهورية ألمانيا الاتحادية، بمناسبة ذكرى يوم الوحدة لبلاده.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة برقيتي تهنئة مماثلتين إلى فخامة الرئيس الدكتور فرانك فالتر شتاينماير.

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وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى المستشار الاتحادي أولاف شولتس.

 

المصدر: وام
محمد بن راشد
محمد بن زايد
المانيا
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