"حديقة أم الإمارات" تتألق باللون الوردي وتوجه رسالة مفعمة بالأمل والإيجابية

أعلنت "حديقة أم الإمارات" عن مشاركتها في جهود التوعية السنوية لسرطان الثدي وطرق الوقاية منه وعلاجه من خلال استضافة فعالية "أكتوبر الوردي"، ونشر رسالة مفعمة بمشاعر الأمل والإيجابية.

وبالتزامن مع الموسم الجديد من الفعالية المجتمعية "سوق الحديقة"، ستتزين "حديقة أم الإمارات" طوال شهر أكتوبر بالإضاءة الوردية للتوعية بسرطان الثدي. كما تستضيف الحديقة سلسلة من جلسات اللياقة الصحية التي تهدف إلى تسليط الضوء على أهمية الكشف المبكر وتعزيز الوعي بالمخاطر، وضرورة اتباع نمط حياة صحي متوازن، فضلاً عن توجيه رسالة دعم ومساعدة لتشجيع أفراد المجتمع.

وبدايةً من 9 أكتوبر، وبهدف التأكيد على أهمية تبني أسلوب حياة يتسم بالحيوية والنشاط والصحة، يستضيف نادي "بيك فتنس"، بالشراكة مع "حديقة أم الإمارات"، مجموعة من الأنشطة الخارجية المتنوعة في المسرح المفتوح مثل الفنون القتالية واليوغا بين الساعة الخامسة والسادسة مساءً، وتقدم هذه الجلسات للسيدات لتعزيز مستويات الطاقة والحيوية لديهن ويفضّل للسيدات الحجز مسبقاً برسالة واتس آب على الرقم الخاص بنادي "بيك فتنس" +971 58 945 0882.

وستشهد فعاليات "أكتوبر الوردي"في الحديقة تنظيم حملة للتبرع بالدم بالتعاون مع شركة أبوظبي للخدمات الصحية "صحة"، في 19 أكتوبر من الساعة الرابعة عصراً حتى الساعة التاسعة مساءً، لتتيح الفرصة للمساهمة في إنقاذ حياة ، وسيتمكن الزوار المشاركة في هذه المبادرة التي لا تتطلب تذاكر دخول للوصول إلى حافلة التبرع.

وتنظم "حديقة أم الإمارات" مسيرة أكتوبر الوردي يومي 20 و21 أكتوبر الجاري، حيث سيبدأ التسجيل والترحيب في الساعة الرابعة مساءً قبل أن نتطلق المسيرة عند الساعة الخامسة مساءً. وستستضيف شركة "صحة" خلال هذين اليومين ركن التوعية بسرطان الثدي الذي سيوفر جلسات الفحص الطبي (ماموجرام) المجانية أمام البوابة الرئيسية للحديقة من الساعة الرابعة عصراً حتى الساعة العاشرة ليلاً. كما سيتمكن الضيوف من الاستمتاع إلى العديد من القصص والأحاديث الملهمة من سيدات كافحن المرض وانتصرن عليه من الساعة 7:00 حتى 7:30 مساءً.

وبالشراكة مع مستشفى ميدرور، ستتاح الفرصة للضيوف لتعزيز مستويات الصحة الجسدية الذهنية من خلال المشاركة في فعالية سباق الجري الوردي التي تنظم يوم 27 أكتوبر، والتي سيتبعها جلسة لياقة مع طاقم التمريض. كما يمكن للراغبين بتحقيق الاسترخاء والصفاء الذهني المشاركة في جلسة اليوغا المميزة التي تنظم يوم 28 أكتوبر. كذلك يمكن للضيوف زيارة ممشى الحديقة من الساعة 4:00 مساءً حتى الساعة 10:00 مساءً لإجراء فحوصات طبية عامة والحصول على قسائم وهدايا مجانية.

وبهذه المناسبة، قالت رشا قبلاوي، مديرة الاتصال المؤسسي في شركة سنيار القابضة، والمتحدثة الرسمية باسم حديقة أم الإمارات: نؤكد في حديقة أم الإمارات سعينا الدائم لإحداث تأثير إيجابي من خلال تعزيز الروابط الاجتماعية وخلق أجواء مجتمعية يسودها الترابط والتآلف، ونساهم في تعزيز الوعي بأهمية اتخاذ أنماط حياة صحية أكثر..وتخصص الحديقة شهر أكتوبر من كل عام لتوعية الزوار حول مرض سرطان الثدي، والتأكيد على أهمية الكشف والعلاج المبكر، وتشجع حديقة أم الإمارات أفراد المجتمع على المشاركة في الفحوصات الدورية، ومساعدتنا لتعزيز مستوى الوعي والثقافة الصحية حول هذا المرض.