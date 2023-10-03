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بصفته حاكماً لإمارة دبي.. محمد بن راشد يُصدر مرسوماً بتشكيل مجلس إدارة مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية

بصفته حاكماً لإمارة دبي.. محمد بن راشد يُصدر مرسوماً بتشكيل مجلس إدارة مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية
3 أكتوبر 2023 16:58

 

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي المرسوم رقم (40) لسنة 2023 بتشكيل مجلس إدارة مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية برئاسة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائباً للرئيس، وعضوية كل من سمو الشيخ أحـمـد بن سعيـد آل مكتـوم، ومعالي محـمد هـادي الحــسيـني، ومعالي ريـم بنت إبراهيم الهاشمي، ومعالي سلطان بـن سعيـد المنصوري، ومعالي محـمـد إبـراهيـم الشيـباني، ومعالي عبـدالرحمـن صالــح آل صالـح، وسعادة هـلال سـعيـد الـــمـري، على أن يكون معالي محمد إبراهيم الشيباني، عُضواً مُنتدباً لإدارة أعمال المُؤسّسة.  

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  ويُعمل بالمرسوم من تاريخ صُدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية. 

 

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
الإمارات
محمد بن راشد
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