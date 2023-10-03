مبادرات لنشر الوعي حول سرطان الثدي

أبوظبي (الاتحاد)

احتفاءً بشهر التوعية بسرطان الثدي، تتعاون مدينة الشيخ شخبوط الطبية، أحد أكبر المستشفيات الرائدة في دولة الإمارات لرعاية الحالات الحرجة والمعقدة والمشروع المشترك بين شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة» ومايو كلينك- لزيادة الوعي حول قضية سرطان الثدي.

تهدف المبادرة التي تستمر خلال شهر «أكتوبر الوردي» إلى التأكيد على أهمية الفحص المبكر لدى النساء، وتشجيع إجراء الفحوصات المنتظمة، وضمان القيام بعمليات الكشف المبكر، مع إلهام النساء لإعطاء الأولوية لسلامتهن والقيام بإجراءات فحص سرطان الثدي.وقال د. داني بدر الدين، نائب المدير التنفيذي للعمليات، في مدينة الشيخ شخبوط الطبية «إن التوعية حول سرطان الثدي تستلزم مشاركة كل الأفراد والجهات في مجتمعنا لمعالجة خطورته بشكل فعال، مع رفع مستوى الوعي حول أهمية الكشف المبكر لارتباطه برفع معدلات الشفاء، وبالتالي تقليل معدلات الوفيات الناتجة عن سرطان الثدي».