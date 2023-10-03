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برئاسة منصور بن زايد ..لجنة الميزانية العامة تناقش مشروع ميزانية الاتحاد 2024

برئاسة منصور بن زايد ..لجنة الميزانية العامة تناقش مشروع ميزانية الاتحاد 2024
3 أكتوبر 2023 18:37

 ترأس سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، اليوم، في قصر الوطن الاجتماع الدوري للجنة الميزانية العامة للاتحاد، لمناقشة مشروع الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2024.

حضر الاجتماع معالي محمد بن هادي الحسيني وزير الدولة للشؤون المالية، ومعالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، إضافة إلى ممثلين من ديوان الرئاسة ووزارة المالية.

 

ناقشت اللجنة خلال الاجتماع عدداً من المواضيع جاء في مقدمتها مشروع الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2024 ضمن خطة الميزانية للسنوات (2022-2026)، وذلك في ضوء المستجدات والإجراءات التي قامت بها وزارة المالية وفقاً لأحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (26) لسنة 2019 في شأن المالية العامة وتعديلاته والقرارات والتوصيات ذات الصلة.

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واستعرضت اللجنة التدفقات النقدية للحكومة الاتحادية للسنة المالية 2023، بناء على المصروفات الفعلية والإيرادات المحصلة خلال الفترة المنقضية من السنة المالية الجارية، وتقديرات الإيرادات المتوقعة حتى نهاية السنة المالية.

واطلعت اللجنة على الموقف المالي للحكومة الاتحادية للسنة المالية 2023، الذي يعكس مدى النمو الإيجابي الذي تشهده دولة الإمارات في مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية، ومستجدات المشروعات الرأسمالية والتنموية المعتمدة التي تم إنجازها خلال السنة المالية 2023. ووجهت اللجنة وزارة المالية باستكمال الإجراءات اللازمة لرفع مشروع الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2024 لمجلس الوزراء الموقّر للاعتماد.

المصدر: وام
منصور بن زايد
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الميزانية الاتحادية
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