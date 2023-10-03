الثلاثاء 3 أكتوبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

محمد بن زايد: سعدت بحضور الافتتاح المتميز لمعرض «إكسبو 2023 الدوحة للبستنة»

محمد بن زايد: سعدت بحضور الافتتاح المتميز لمعرض «إكسبو 2023 الدوحة للبستنة»
3 أكتوبر 2023 19:58

عبر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، اليوم الثلاثاء، عن سعادته بحضور الافتتاح المتميز لمعرض "إكسبو 2023 الدوحة للبستنة".
وقال سموه في منشور عبر حسابه الرسمي في «إنستجرام»: «سعدت بحضور الافتتاح المتميز لمعرض "إكسبو 2023 الدوحة للبستنة"، مع أخي تميم بن حمد آل ثاني وعدد من رؤساء الدول والحكومات، وأهنئ الأشقاء في قطر باستضافة هذا الحدث الدولي الكبير.. دولة الإمارات حريصة على الإسهام في كل الفعاليات والمبادرات التي تسعى لإيجاد حلول مبتكرة لتحديات البيئة والمناخ من أجل مستقبل أفضل للأجيال المقبلة في العالم أجمع.. ويجسد جناح الدولة في المعرض نهجنا الراسخ، منذ عهد الشيخ زايد، رحمه الله، في دعم كل ما يعزز الاستدامة ويعمق الوعي بأهميتها بالنسبة إلى حاضر البشرية ومستقبلها».

أخبار ذات صلة
خالد بن محمد بن زايد يزور معرض «أديبك 2023»
برئاسة منصور بن زايد ..لجنة الميزانية العامة تناقش مشروع ميزانية الاتحاد 2024
المصدر: الاتحاد - أبوظبي
قطر
الإمارات
محمد بن زايد
آخر الأخبار
الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة بين القوة والمسؤولية
اقتصاد
الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة بين القوة والمسؤولية
25 سبتمبر 2023
الجامعة الأميركية في الشارقة: حاضنة الابتكار والبحث العلمي
علوم الدار
الجامعة الأميركية في الشارقة: حاضنة الابتكار والبحث العلمي
26 سبتمبر 2023
سلطان القاسمي يعتمد تعيين 60 مفتشاً مواطناً في بلدية الشارقة
علوم الدار
سلطان القاسمي يعتمد تعيين 60 مفتشاً مواطناً في بلدية الشارقة
اليوم 20:17
حاكم الشارقة يعزي خادم الحرمين الشريفين بوفاة الأميرة عبطا بنت سعود
علوم الدار
حاكم الشارقة يعزي خادم الحرمين الشريفين بوفاة الأميرة عبطا بنت سعود
اليوم 20:10
محمد بن زايد: سعدت بحضور الافتتاح المتميز لمعرض «إكسبو 2023 الدوحة للبستنة»
علوم الدار
محمد بن زايد: سعدت بحضور الافتتاح المتميز لمعرض «إكسبو 2023 الدوحة للبستنة»
اليوم 19:58
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©