محمد بن زايد: سعدت بحضور الافتتاح المتميز لمعرض «إكسبو 2023 الدوحة للبستنة»

عبر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، اليوم الثلاثاء، عن سعادته بحضور الافتتاح المتميز لمعرض "إكسبو 2023 الدوحة للبستنة".

وقال سموه في منشور عبر حسابه الرسمي في «إنستجرام»: «سعدت بحضور الافتتاح المتميز لمعرض "إكسبو 2023 الدوحة للبستنة"، مع أخي تميم بن حمد آل ثاني وعدد من رؤساء الدول والحكومات، وأهنئ الأشقاء في قطر باستضافة هذا الحدث الدولي الكبير.. دولة الإمارات حريصة على الإسهام في كل الفعاليات والمبادرات التي تسعى لإيجاد حلول مبتكرة لتحديات البيئة والمناخ من أجل مستقبل أفضل للأجيال المقبلة في العالم أجمع.. ويجسد جناح الدولة في المعرض نهجنا الراسخ، منذ عهد الشيخ زايد، رحمه الله، في دعم كل ما يعزز الاستدامة ويعمق الوعي بأهميتها بالنسبة إلى حاضر البشرية ومستقبلها».