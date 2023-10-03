«ورشة عمل» لرسم سيناريوهات مستقبل الإسكان في دبي 2050

دبي (الاتحاد)

نظمت مؤسسة محمد بن راشد للإسكان في مقرها الرئيس مؤخراً، ورشة عمل حول مختبر الابتكار لسيناريوهات الإسكان في المستقبل، بحضور 45 مشاركاً من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام بمؤسسة محمد بن راشد للإسكان، وعدد من الموظفين، وممثلين عن الجهات الحكومية والقطاع الخاص. وتأتي هذه الورشة في إطار جهود المؤسسة لرسم سيناريوهات لاستدامة الإسكان للأجيال القادمة، وتحديد أهم التحديات والفرص التي تواجه قطاع الإسكان في المستقبل، ووضع خطة عمل لمستقبل الإسكان في دبي 2050 بالتعاون مع شركاء المؤسسة الإستراتيجيين. وتناولت الورشة عدداً من المحاور المهمة، تضمنت دراسة ومناقشة المتغيرات والتقنيات المؤثرة في تشكيل مستقبل الإسكان، وعصفاً ذهنياً متبادلاً بين المشاركين، وإنشاء مجموعة من سيناريوهات المستقبل، إضافة إلى عرض المخرجات ومناقشتها مع الحضور. وفي ختام الورشة، أعربت نورة سعيد المطوع، رئيس قسم الإستراتيجية والأداء في إدارة الإستراتيجية والتطوير بالمؤسسة، عن شكرها للجهات المشاركة التي أسهمت في إثراء ورشة العمل بخبراتها وتجاربها في مجال الابتكار. وأكدت المطوع حرص المؤسسة على أن يكون الابتكار والإبداع أسلوب حياة لدى جميع موظفيها، ومنهجاً للعمل الحكومي، تماشياً مع رؤية القيادة الحكيمة بأن تكون دولة الإمارات حاضنة للإبداع والابتكار من خلال ما توفره من بيئة عمل جاذبة للكفاءات المبدعة.