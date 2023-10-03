الأربعاء 4 أكتوبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«ورشة عمل» لرسم سيناريوهات مستقبل الإسكان في دبي 2050

مشاركون في الورشة (من المصدر)
4 أكتوبر 2023 01:09

دبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
الإمارات ترحب بقرار مجلس الأمن إرسال بعثة متعددة الجنسيات إلى هايتي
اليوم.. 9 مراكز انتخابية تستقبل الناخبين في مختلف إمارات الدولة

نظمت مؤسسة محمد بن راشد للإسكان في مقرها الرئيس مؤخراً، ورشة عمل حول مختبر الابتكار لسيناريوهات الإسكان في المستقبل، بحضور 45 مشاركاً من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام بمؤسسة محمد بن راشد للإسكان، وعدد من الموظفين، وممثلين عن الجهات الحكومية والقطاع الخاص. وتأتي هذه الورشة في إطار جهود المؤسسة لرسم سيناريوهات لاستدامة الإسكان للأجيال القادمة، وتحديد أهم التحديات والفرص التي تواجه قطاع الإسكان في المستقبل، ووضع خطة عمل لمستقبل الإسكان في دبي 2050 بالتعاون مع شركاء المؤسسة الإستراتيجيين. وتناولت الورشة عدداً من المحاور المهمة، تضمنت دراسة ومناقشة المتغيرات والتقنيات المؤثرة في تشكيل مستقبل الإسكان، وعصفاً ذهنياً متبادلاً بين المشاركين، وإنشاء مجموعة من سيناريوهات المستقبل، إضافة إلى عرض المخرجات ومناقشتها مع الحضور. وفي ختام الورشة، أعربت نورة سعيد المطوع، رئيس قسم الإستراتيجية والأداء في إدارة الإستراتيجية والتطوير بالمؤسسة، عن شكرها للجهات المشاركة التي أسهمت في إثراء ورشة العمل بخبراتها وتجاربها في مجال الابتكار. وأكدت المطوع حرص المؤسسة على أن يكون الابتكار والإبداع أسلوب حياة لدى جميع موظفيها، ومنهجاً للعمل الحكومي، تماشياً مع رؤية القيادة الحكيمة بأن تكون دولة الإمارات حاضنة للإبداع والابتكار من خلال ما توفره من بيئة عمل جاذبة للكفاءات المبدعة.

مؤسسة محمد بن راشد للإسكان
دبي
الإمارات
الإسكان
آخر الأخبار
الجامعة الأميركية في الشارقة: حاضنة الابتكار والبحث العلمي
علوم الدار
الجامعة الأميركية في الشارقة: حاضنة الابتكار والبحث العلمي
26 سبتمبر 2023
ناقلة حبوب تصل إلى ميناء أوديسا المطل على البحر الأسود (رويترز)
الأخبار العالمية
اتفاق لتسريع صادرات الحبوب الأوكرانية عبر بولندا
4 أكتوبر 2023
دورية لقوات «اليونيفيل» في جنوب لبنان (أرشيفية)
الأخبار العالمية
استفزازات «حزب الله» تهدد بنسف مهمة «اليونيفيل»
4 أكتوبر 2023
آليات ثقيلة تعمل لإصلاح الوضع الكارثي في المناطق المنكوبة بدرنة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
وزير البيئة الليبي لـ«الاتحاد»: انهيار شبكة الصرف الصحي تسبب بوضع كارثي في درنة
4 أكتوبر 2023
توزيع مساعدات على نازحين يمنيين في مأرب (أرشيفية)
الأخبار العالمية
مخاوف من تفاقم أزمة انعدام الأمن الغذائي في اليمن
4 أكتوبر 2023
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©