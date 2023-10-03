«بلدية أبوظبي» تشارك في «المنتدى العربي للإسكان والتنمية الحضريَّة»

أبوظبي (الاتحاد)

شاركت بلدية مدينة أبوظبي في جلسة حوارية تحت عنوان: «تحقيق الاستدامة من خلال المباني الخضراء ومواد البناء سالبة الكربون»، وذلك ضمن إطار «المنتدى العربي للإسكان والتنمية الحضرية» الذي عقد مؤخراً في أبوظبي.

وقد تناولت البلدية في مداخلتها أثناء المنتدى العديد من الأدوار التي تقوم بها ممثلة بقطاع تخطيط المدن، ومنها على سبيل المثال لا الحصر: دور بلدية أبوظبي في تقليل استهلاك المياه والكهرباء، وذلك من خلال الحلول الذكية والبناء المستدام، والمساهمة في نشر الوعي المستدام من خلال: تنظيم الفعاليات والمبادرات: حيث تقوم بلدية أبوظبي بتنظيم ودعم مجموعة من الفعاليات ومبادرات التوعية حول الاستدامة، يشمل ذلك ورش العمل والندوات وحملات التوعية التي تسلط الضوء على أهمية الممارسات المستدامة وأثرها على البيئة والمجتمع.وتعمل البلدية على تقديم مصادر ومعلومات حول الاستدامة للمجتمع المحلي، مما يساهم في زيادة الوعي حول مفاهيم الاستدامة.

ضمن المحاور التي قدمتها البلدية أهمية التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص لتحقيق أهداف دولة الإمارات العربية المتحدة، ودفع مساعيها قدماً لتحقيق الحياد المناخي في عام 2050، وأهمية دور زيادة الوعي بين المجتمعات للمساهمة في تحقيق رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة (لعام الاستدامة 2023) وتحقيق طموحات وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، لتحقيق غدٍ أفضل للجميع.