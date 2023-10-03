الأربعاء 4 أكتوبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«بلدية أبوظبي» تشارك في «المنتدى العربي للإسكان والتنمية الحضريَّة»

مشاركون في المنتدى (من المصدر)
4 أكتوبر 2023 01:09

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
الإمارات ترحب بقرار مجلس الأمن إرسال بعثة متعددة الجنسيات إلى هايتي
اليوم.. 9 مراكز انتخابية تستقبل الناخبين في مختلف إمارات الدولة

شاركت بلدية مدينة أبوظبي في جلسة حوارية تحت عنوان: «تحقيق الاستدامة من خلال المباني الخضراء ومواد البناء سالبة الكربون»، وذلك ضمن إطار «المنتدى العربي للإسكان والتنمية الحضرية» الذي عقد مؤخراً في أبوظبي.
وقد تناولت البلدية في مداخلتها أثناء المنتدى العديد من الأدوار التي تقوم بها ممثلة بقطاع تخطيط المدن، ومنها على سبيل المثال لا الحصر: دور بلدية أبوظبي في تقليل استهلاك المياه والكهرباء، وذلك من خلال الحلول الذكية والبناء المستدام، والمساهمة في نشر الوعي المستدام من خلال: تنظيم الفعاليات والمبادرات: حيث تقوم بلدية أبوظبي بتنظيم ودعم مجموعة من الفعاليات ومبادرات التوعية حول الاستدامة، يشمل ذلك ورش العمل والندوات وحملات التوعية التي تسلط الضوء على أهمية الممارسات المستدامة وأثرها على البيئة والمجتمع.وتعمل البلدية على تقديم مصادر ومعلومات حول الاستدامة للمجتمع المحلي، مما يساهم في زيادة الوعي حول مفاهيم الاستدامة.
ضمن المحاور التي قدمتها البلدية أهمية التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص لتحقيق أهداف دولة الإمارات العربية المتحدة، ودفع مساعيها قدماً لتحقيق الحياد المناخي في عام 2050، وأهمية دور زيادة الوعي بين المجتمعات للمساهمة في تحقيق رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة (لعام الاستدامة 2023) وتحقيق طموحات وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، لتحقيق غدٍ أفضل للجميع.

أبوظبي
الإمارات
بلدية أبوظبي
المباني الخضراء
المنتدى الوزاري العربي للإسكان والتنمية الحضرية
آخر الأخبار
الجامعة الأميركية في الشارقة: حاضنة الابتكار والبحث العلمي
علوم الدار
الجامعة الأميركية في الشارقة: حاضنة الابتكار والبحث العلمي
26 سبتمبر 2023
ناقلة حبوب تصل إلى ميناء أوديسا المطل على البحر الأسود (رويترز)
الأخبار العالمية
اتفاق لتسريع صادرات الحبوب الأوكرانية عبر بولندا
4 أكتوبر 2023
دورية لقوات «اليونيفيل» في جنوب لبنان (أرشيفية)
الأخبار العالمية
استفزازات «حزب الله» تهدد بنسف مهمة «اليونيفيل»
4 أكتوبر 2023
آليات ثقيلة تعمل لإصلاح الوضع الكارثي في المناطق المنكوبة بدرنة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
وزير البيئة الليبي لـ«الاتحاد»: انهيار شبكة الصرف الصحي تسبب بوضع كارثي في درنة
4 أكتوبر 2023
توزيع مساعدات على نازحين يمنيين في مأرب (أرشيفية)
الأخبار العالمية
مخاوف من تفاقم أزمة انعدام الأمن الغذائي في اليمن
4 أكتوبر 2023
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©