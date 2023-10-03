16 ألف معاملة أنجزتها «بلدية العين» لكبار المواطنين

إيهاب الرفاعي (العين)

أنجزت بلدية العين 16392 معاملة لكبار المواطنين وأصحاب الهمم خلال عام 2022 وحتى النصف الأول من العام الحالي، وذلك ضمن استراتيجية البلدية لتوفير خدمات متميزة لكبار المواطنين، وتسهيل الحصول على الخدمات بأقل وقت وأدنى مجهود، حيث يحظى كبار المواطنين ببلدية مدينة العين بمعاملة خاصة لضمان الحصول والاستفادة من الخدمات المقدمة، كما وتسعى دولة الإمارات للاحتفال باليوم العالمي للمسنين والذي يصادف 1 أكتوبر من كل عام، بهدف الاهتمام بكبار السن وتقديم أرقى أنواع الخدمات والعون لهم. وكانت البلدية قد تلقت 23 ألفاً و479 مكالمة، فيما بلغ عدد العملاء المستفيدين من خدمة «ويب شات» المكتملة 3 آلاف و839 عميلاً، ليبلغ مؤشر السعادة 100%، حيث بلغ عدد المتعاملين المشاركين في التقييم 2602 متعامل، كما بلغ مجموع الخدمات المقدمة 33 خدمة، فيما تلقت البلدية 158 طلباً للسيارة المتنقلة لخدمات البلدية لكبار المواطنين وأصحاب الهمم. وتحرص بلدية العين على توفير مجموعة من المبادرات المتميزة لكبار المواطنين وأصحاب الهمم، بالإضافة إلى السعي لتطوير منظومة خدماتها المتكاملة لدعم كبار المواطنين، من خلال تحويل الإجراءات المؤسسية كافة إلى ما يخدم طموح وتوقعات العملاء، والتركيز على محاور رئيسة تتمثل في التعرف على الاحتياجات وتحقيق التميز في أسلوب خدمات العملاء بمختلف شرائحهم، وتطبيق أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال. كما وفرت بلدية مدينة العين خدمة السيارة المتنقلة لخدمة كبار المواطنين وأصحاب الهمم مجاناً، ومن دون رسوم لتلبية احتياجات هذه الفئة من الخدمات البلدية مثل خدمات المنصة الرقمية، وخدمات الأراضي والتسجيل العقاري، وخدمات البيانات المكانية، وغيرها من الخدمات البلدية. كما ويمكن الحصول على هذه الخدمات من خلال الاتصال على بلدية مدينة العين 037128000 أو مركز اتصال حكومة أبوظبي 800555، وذلك لتلبية جميع الاحتياجات، مع ضمان صحة وسلامة المتعاملين من هذه الفئة، ومساعدتهم على البقاء في منازلهم دون تحمل عناء الحضور لمبنى البلدية.