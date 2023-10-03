جاهزية المركز الانتخابي في أم القيوين

سعيد أحمد (أم القيوين)

أكدت لجنة أم القيوين لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي، جاهزية المركز الانتخابي في قاعة الاتحاد بالإمارة، لاستقبال 7577 ناخباً من الجنسين «ذكور وإناث»، مؤكدة أن المركز يضم 22 جهاز تصويت، بينها جهاز لأصحاب الهمم.

وقال ضياء سلطان حميد، عضو لجنة إمارة أم القيوين: إنه تم تجهيز المركز الانتخابي بكل الإمكانيات وتزويده بالأجهزة الحديثة، إلى جانب تخصيص قسم للرجال وآخر للنساء، وأماكن للمرشحين والإعلاميين، لافتاً إلى أن المركز يبدأ استقبال الناخبين اعتباراً خلال أيام 4 و5 و7 أكتوبر، بالإضافة إلى التصويت عن بعد عبر التطبيق.