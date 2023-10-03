استعدادات لاستقبال الناخبين في رأس الخيمة

مريم بوخطامين (رأس الخيمة)

دعت اللجنة الانتخابية في رأس الخيمة الناخبين الراغبين في ترشيح أعضاء المجلس الوطني الاتحادي في دورته الجديدة، التحقق من ورود أسمائهم في الهيئة الانتخابية للإمارة التي ينتمون إليها عن طريق رقم الهوية الصادرة من الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، موضحين أنه يجب على الناخب إدخال رقم بطاقة الهوية من دون مسافات أو الرمز والتأكد من صحة وسلامة البيانات المدخلة في خانة البحث، وذلك تفادياً للتشابه بين الأسماء، وحرصاً على دقة نتيجة البحث؛ منوهين أن طريقة البحث برقم بطاقة الهوية هي الطريقة الأدق للتأكد من ورود الاسم ضمن الهيئات الانتخابية.

وأكد أحمد عبيد الطنيجي عضو لجنة الانتخابات في رأس الخيمة الاستعداد التام في مقري الانتخابات بالإمارة «مركز إكسبو» ومركز رأس الخيمة الابداعي في الغيل لاستقبال الناخبين والمرشحين اللذين تم تخصيص مكان خاص بهم أيضاً، مشيراً إلى أن اللجنة الانتخابية في الإمارة تسعى جاهدة لتحقيق أعلى مستويات الجاهزية في المركز الانتخابي الذي تم تحديده والتأكد من البنية التحتية الرقمية لمنظومة التصويت، بما يمكن الناخبين من ممارسة حقهم الانتخابي والمشاركة في اختيار ممثليهم في المجلس الوطني الاتحادي بيسر وسهولة، مؤكداً أن الجاهزية المسبقة أمر ضروري خاصة وأن اللجان خصصت أفراداً ومتطوعين ذوي كفاءه عالية مهامهم تحقيق اليسر وإبعاد أي صعوبات قد تواجه الناخب، وفق أفضل معايير السرعة والدقة، خاصة وأن عملية التصويت لا تتطلب، من الناخب سوى دقيقة من وقته.

وبينت الناخبة جملية عبدالله الطنيجي أن الفترات التي خصصت للناخبين للمشاركة في العملية الانتخابية والتصويت للمرشح الراغبين فيه، مناسبة جداً، الأمر الذي يسهم في تسهيل عملية التصويت للأمهات العاملات وهي واحدة منهن.