الأربعاء 4 أكتوبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

استعدادات لاستقبال الناخبين في رأس الخيمة

جانب من عملية الترشح لعضوية المجلس الوطني برأس الخيمة
4 أكتوبر 2023 01:09

مريم بوخطامين (رأس الخيمة)

أخبار ذات صلة
الإمارات ترحب بقرار مجلس الأمن إرسال بعثة متعددة الجنسيات إلى هايتي
اليوم.. 9 مراكز انتخابية تستقبل الناخبين في مختلف إمارات الدولة

دعت اللجنة الانتخابية في رأس الخيمة الناخبين الراغبين في ترشيح أعضاء المجلس الوطني الاتحادي في دورته الجديدة، التحقق من ورود أسمائهم في الهيئة الانتخابية للإمارة التي ينتمون إليها عن طريق رقم الهوية الصادرة من الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، موضحين أنه يجب على الناخب إدخال رقم بطاقة الهوية من دون مسافات أو الرمز والتأكد من صحة وسلامة البيانات المدخلة في خانة البحث، وذلك تفادياً للتشابه بين الأسماء، وحرصاً على دقة نتيجة البحث؛ منوهين أن طريقة البحث برقم بطاقة الهوية هي الطريقة الأدق للتأكد من ورود الاسم ضمن الهيئات الانتخابية.
وأكد أحمد عبيد الطنيجي عضو لجنة الانتخابات في رأس الخيمة الاستعداد التام في مقري الانتخابات بالإمارة «مركز إكسبو»  ومركز رأس الخيمة الابداعي في الغيل لاستقبال الناخبين والمرشحين اللذين تم تخصيص مكان خاص بهم أيضاً، مشيراً إلى أن اللجنة الانتخابية في الإمارة تسعى جاهدة لتحقيق أعلى مستويات الجاهزية في المركز الانتخابي الذي تم تحديده والتأكد من البنية التحتية الرقمية لمنظومة التصويت، بما يمكن الناخبين من ممارسة حقهم الانتخابي والمشاركة في اختيار ممثليهم في المجلس الوطني الاتحادي بيسر وسهولة، مؤكداً أن الجاهزية المسبقة أمر ضروري خاصة وأن اللجان خصصت أفراداً ومتطوعين ذوي كفاءه عالية مهامهم تحقيق اليسر وإبعاد أي صعوبات قد تواجه الناخب، وفق أفضل معايير السرعة والدقة، خاصة وأن عملية التصويت لا تتطلب، من الناخب سوى دقيقة من وقته.
وبينت الناخبة جملية عبدالله الطنيجي أن الفترات التي خصصت للناخبين للمشاركة في العملية الانتخابية والتصويت للمرشح الراغبين فيه، مناسبة جداً، الأمر الذي يسهم في تسهيل عملية التصويت للأمهات العاملات وهي واحدة منهن.

رأس الخيمة
الإمارات
المجلس الوطني الاتحادي
انتخابات المجلس الوطني الاتحادي
آخر الأخبار
الجامعة الأميركية في الشارقة: حاضنة الابتكار والبحث العلمي
علوم الدار
الجامعة الأميركية في الشارقة: حاضنة الابتكار والبحث العلمي
26 سبتمبر 2023
ناقلة حبوب تصل إلى ميناء أوديسا المطل على البحر الأسود (رويترز)
الأخبار العالمية
اتفاق لتسريع صادرات الحبوب الأوكرانية عبر بولندا
4 أكتوبر 2023
دورية لقوات «اليونيفيل» في جنوب لبنان (أرشيفية)
الأخبار العالمية
استفزازات «حزب الله» تهدد بنسف مهمة «اليونيفيل»
4 أكتوبر 2023
آليات ثقيلة تعمل لإصلاح الوضع الكارثي في المناطق المنكوبة بدرنة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
وزير البيئة الليبي لـ«الاتحاد»: انهيار شبكة الصرف الصحي تسبب بوضع كارثي في درنة
4 أكتوبر 2023
توزيع مساعدات على نازحين يمنيين في مأرب (أرشيفية)
الأخبار العالمية
مخاوف من تفاقم أزمة انعدام الأمن الغذائي في اليمن
4 أكتوبر 2023
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©