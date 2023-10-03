جاهزية تامة لمقر المركز الانتخابي بالشارقة

لمياء الهرمودي (الشارقة)

دعا المستشار عيسى سيف بن حنظل، رئيس لجنة إمارة الشارقة لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023، التابعة للجنة الوطنية للانتخابات، أعضاء الهيئات الانتخابية إلى المشاركة الفاعلة في عمليات التصويت التي تنطلق خلال الفترة من 4 إلى 7 أكتوبر 2023، لاختيار ممثليهم في المجلس الوطني الاتحادي.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة برئاسة المستشار عيسى سيف بن حنظل، وبحضور أعضاء اللجنة: العميد إبراهيم مصبح العاجل، و أحمد حمد السويدي، وعبد الرحمن سعيد بن شاهين السويدي، وهيا محمد السلمان.

واطلعت اللجنة على الاستعدادات النهائية لمقار المراكز الانتخابية والتجهيزات الفنية التي تضمن عملية انتخابية دقيقة وناجحة، خصوصاً في ظل توفير أفضل التجهيزات والتقنيات للارتقاء بتجربة أعضاء الهيئات الانتخابية.

بدورها، أكدت لجنة إمارة الشارقة لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي جاهزية مقر المركز الانتخابي في نادي الشارقة الثقافي للشطرنج في إمارة الشارقة والمخصص لاستقبال الناخبين في يومي التصويت المبكر (4 و5 أكتوبر)، وكذلك المراكز الخمسة الإضافية التي ستستقبل الناخبين يوم الانتخاب الرئيس في السابع من أكتوبر، وهي: نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، ونادي مليحة الثقافي الرياضي، ومجلس ضاحية البستان، ومركز إكسبو خورفكان، ومجلس ضاحية خور كلباء.