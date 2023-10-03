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اليوم.. 9 مراكز انتخابية تستقبل الناخبين في مختلف إمارات الدولة

اليوم.. 9 مراكز انتخابية تستقبل الناخبين في مختلف إمارات الدولة
4 أكتوبر 2023 01:14

هدى الطنيجي (أبوظبي)

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تستقبل اليوم، 9 مراكز انتخابية موزعة على مستوى إمارات الدولة أعضاء الهيئات الانتخابية للمشاركة ضمن انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023، وذلك بعد تجهيزها بالبنية التحتية الرقمية ومنظومة تصويت متكاملة وفرق عمل لتسهيل عملية التصويت وتقديم المساعدة للناخبين من مختلف فئات المجتمع.
وكشفت اللجنة الوطنية للانتخابات عن آلية التصويت، وذلك خلال يومي التصويت المبكر ابتداءً من اليوم والغد، ويوم 6 أكتوبر للتصويت «عن بُعد» عبر الإنترنت وفي يوم الانتخاب الرئيس يوم 7 من الشهر نفسه. 
وأشارت اللجنة الوطنية للانتخابات إلى أن عملية التصويت ستتم عن طريق «التصويت الهجين»، وهو نظام يجمع بين «التصويت الإلكتروني في المراكز الانتخابية»، و«التصويت عن بُعد- عبر الإنترنت»، ويسمح نظام التصويت الإلكتروني للناخبين التصويت في الانتخابات من خلال أجهزة التصويت الإلكترونية المتوافرة في 24 مركزاً انتخابياً على مستوى الدولة.
في حين يتيح «نظام التصويت عن بُعد- عبر الإنترنت» للناخبين التصويت في الانتخابات بواسطة التطبيق الذكي «شارك للإمارات»، المتوافر على متجري أبل ستور وغوغل بلاي، ومن خلال رابط التصويت في التطبيق الذكي للجنة الوطنية للانتخابات وموقعها الإلكتروني uaenec.ae
وذكرت اللجنة إلى أن التصويت داخل الدولة سيتم وفق نظام التصويت الهجين، في حين سيكون التصويت من خارج الدولة وفق نظام التصويت «عن بُعد» فقط، وذلك ابتداءً من أول أيام فترة التصويت المبكر وحتى انتهاء يوم الانتخاب الرئيس، وسيتم الإعلان الرسمي عن النتائج الأولية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023 في مركز الانتخاب الرئيس في «مركز أبوظبي للطاقة»، وذلك بعد الانتهاء من عملية التصويت بشكل كامل، حيث سيتم عرض كافة النتائج على الشاشة الرئيسة في مركز الانتخاب، ليتم بعدها الإعلان عن النتائج التفصيلية مع نهاية يوم الانتخاب الرئيس الموافق لتاريخ (7) أكتوبر 2023م.
وفقاُ إلى الجدول الزمني لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023 حدد الفترة من 8 إلى 10 أكتوبر لتقديم طلبات الطعون على النتائج الأولية للانتخابات، على أن ترد اللجنة الوطنية للانتخابات على كافة الطعون وتعتمد القائمة النهائية للمرشحين الفائزين يوم 13 أكتوبر 2023م.

انتخابات المجلس الوطني الاتحادي
المجلس الوطني الاتحادي
الإمارات
الهيئات الانتخابية
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