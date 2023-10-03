ورش «فضائية» في متحف الشارقة

الشارقة (الاتحاد)

بمناسبة «أسبوع الفضاء العالمي»، ينظم متحف الشارقة العلمي سلسلة من الفعاليات وورش العمل التعليمية والترفيهية في الفترة من 4 إلى 7 أكتوبر الحالي، وتهدف الفعاليات التي تحمل عنوان «خطوات نحو الفضاء» إلى نشر «ثقافة الفضاء» في المجتمع، والمساهمة في صنع جيل من الكوادر القادرة على رفع اسم الدولة عالياً في هذا القطاع الحيوي.

وتشمل الفعاليات ورشاً تحمل عناوين: «مستكشفو المستقبل» و«الفضاء والاستدامة» و«نحن والقمر» و«المس الفضاء» و«مجوهرات فضائية»، فيما يتضمن برنامج المحاضرات: «المجموعة الشمسية ورصد الشمس» و«المرأة في الفضاء» و«التصوير الفلكي» و«وعلم الفلك في حياتنا اليومية»، كما يتضمن البرنامج عروض القبة السماوية يوم الخميس المقبل.