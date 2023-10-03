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«الوطني للأرصاد» يوقع ذكرة تفاهم مع «صحة دبي»

«الوطني للأرصاد» يوقع ذكرة تفاهم مع «صحة دبي»
4 أكتوبر 2023 01:09

دبي (الاتحاد)

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وقعت هيئة الصحة بدبي مذكرة تفاهم مع المركز الوطني للأرصاد، ركزت على فتح آفاق التعاون والشراكة، بين الطرفين في مجال البحوث والدراسات، إلى جانب تبادل الخبرات والبيانات والأفكار المبتكرة، التي من شأنها تمكين الهيئة من رفع مستوى الأمن الصحي للمجتمع.
وقع المذكرة عن «الهيئة» عوض صغير الكتبي المدير العام لهيئة الصحة بدبي، وعن المركز الوطني للأرصاد الدكتور عبد الله أحمد المندوس مدير عام المركز، رئيس المنظمة العالمية للأرصاد الجوية.
وقال عوض الكتبي: إن التعاون مع المركز الوطني للأرصاد، يصب مباشرة في خدمة المجتمع، ويفتح لهيئة الصحة بدبي مجالاً جديداً لرسم وتنفيذ الخطط الوقائية الاستباقية، وخاصة المرتبطة بالعوامل المناخية وتغيراتها وتقلبات الطقس، والتأثيرات المحتملة على الصحة بشكل عام. وأشار الكتبي إلى أن المركز الوطني للأرصاد يزخر بخبرات وكفاءات مميزة، يمكن أن تساعد كثيراً في إنجاز المزيد من الدراسات والبحوث المتخصصة الداعمة لأنظمة الوقاية والرعاية الصحية لدى الهيئة، فيما أكد أن تعاون هيئة الصحة بدبي والمركز، سيكون مثمراً في المرحلة المقبلة.
وقال الدكتور عبد الله المندوس مدير عام المركز الوطني للأرصاد: «إن هذه الشراكة تمثل خطوة مهمة في تعزيز التعاون بين المؤسستين، وتبادل الخبرات والبيانات والمعلومات، بما يخدم أهدافنا المشتركة في حماية الصحة العامة».

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