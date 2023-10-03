«الوطني للأرصاد» يحدد المشاريع البحثية المؤهلة للحصول على منحة دورته الخامسة

أبوظبي (الاتحاد)

انطلقت، أمس، في المركز الوطني للأرصاد اجتماعات لجنة المراجعة الفنية الدولية الخاصة ببرنامج الإمارات لبحوث علوم الاستمطار، لمراجعة واختيار المشاريع البحثية المؤهلة للحصول على منحة الدورة الخامسة من البرنامج، حيث تستكمل هذه الاجتماعات اليوم «الأربعاء».

وتشمل مرحلة تقييم البحوث النهائية التي انطلقت بداية شهر سبتمبر المفاضلة بين 8 مقترحات بحثية كاملة تقدّم بها 64 باحثاً وعالماً وخبيراً ينتسبون لـ 35 مؤسسة بحثية توجد في 10 دول من حول العالم، بما في ذلك دولة الإمارات. وخلال الفترة الماضية، خضعت المشاريع البحثية إلى مراجعة دقيقة من قبل أعضاء اللجنة التي تضم نخبة من الخبراء والمتخصصين في مجالات تطبيقات تحسين الطقس، الأرصاد الجوية المائية، والنمذجة الجوية والمناخية، وفيزياء السحب، والاستشعار عن بُعد، والذكاء الاصطناعي.

وستعمل اللجنة على اختيار المقترحات البحثية وفقاً لمصفوفة من المعايير التي تضم: الجدارة العلمية والتقنية الشاملة والأهمية والابتكار (35%)، الباحث الرئيسي وفريقه المساعد (20%)، التوجه البحثي (20%)، بناء القدرات (15%)، والموارد والميزانية (10%).

وكان البرنامج في مرحلة التقييم الأولية قد اختار قائمة البحوث النهائية المرشحة بعد عملية تقييم دقيقة امتدت لشهر وانتهت باجتماع لجنة المراجعة الفنية الدولية بأبوظبي في شهر مايو الماضي. وخلال مرحلة المراجعة الأولية، جرت المفاضلة حينها بين مجموعة متنوعة من البحوث بلغت 46 مقترحاً بحثياً أولياً من أصل 96 مقترحاً تقدّم بها 504 باحثين وعلماء وخبراء ينتسبون لـ 159 مؤسسة بحثية توجد في 37 دولة وتتوزع على خمس قارات. وتم تحديد البحوث الأولية المختارة بناءً على أربعة معايير أساسية هي: الجودة العلمية ومدى التأثير، والخبرة العلمية للفريق البحثي وإمكانية التطبيق، والتعاون متعدد التخصصات عبر شركاء أكاديميين ومن القطاع وحكوميين، والقدرة على تطوير مجال البحث العلمي الخاص بالاستمطار في دولة الإمارات والمناطق الأخرى من العالم.

وقال الدكتور عبدالله المندوس، مدير عام المركز الوطني للأرصاد، رئيس المنظمة العالمية للأرصاد الجوية: «نواصل العمل في دولة الإمارات ضمن توجيهات قيادتنا الرشيدة لتحفيز البحث العلمي كأداة أساسية لمواجهة تحديات الأمن المائي محلياً ودولياً».

وأشار إلى ما وفرته المشاريع البحثية الحاصلة على منحة برنامج الإمارات لبحوث علوم الاستمطار من ابتكارات بحثية مميزة عززت من جودة مخرجات عمليات الاستمطار في دولة الإمارات وحول العالم.

وقالت علياء المزروعي، مديرة برنامج الإمارات لبحوث علوم الاستمطار: «مع ما يشهده العالم من تداعيات وآثار التغير المناخي المتصاعدة، نؤكد دورنا ومسؤوليتنا تجاه مواصلة تقديم تقنيات وحلول مبتكرة من شأنها تعزيز دور الاستمطار كمصدر مائي مستدام من شأنه تحسين معدلات هطول الأمطار ضمن بيئات وظروف محددة».

وانطلقت الدورة الخامسة للبرنامج بدءاً من شهر يناير 2023، حيث افتتح باب استقبال المقترحات الأولية في اليوم الأول للملتقى الدولي السادس للاستمطار بأبوظبي، حيث تحصل المشاريع البحثية الحائزة منحة البرنامج التي تقدر بـ 1.5 مليون دولار أميركي موزعة على 3 سنوات. وتساهم هذه المنح في استكمال هذه المشاريع البحثية عبر شراكات تجمع مؤسسات بحثية مرموقة ضمن مختلف دول العالم، بما في ذلك دولة الإمارات.