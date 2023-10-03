«مبادلة للطاقة» تزرع 700 ألف شجرة قرم حتى 2030

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت شركة مبادلة للطاقة، شركة الطاقة العالمية التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، عن التزامها التام بتعزيز الحلول القائمة على الطبيعة من خلال زراعة 100 ألف شجرة قرم سنوياً حتى عام 2030 لتكون من أوائل الشركات المتعاونة مع هيئة البيئة -أبوظبي ومبادرة القرم - أبوظبي، مما يدعم أهداف الحياد المناخي ومبادرة «تحالف القرم من أجل المناخ» في الدولة.ويوفر تعهد مبادرة القرم- أبوظبي التي تم توقيعه من قبل شركة مبادلة للطاقة، إطاراً للمساعدة في الحفاظ على أشجار القرم واستعادتها في بيئتها الأصلية، إضافة إلى غيرها من نظم الكربون الأزرق في الإمارات والعالم. ويهدف التعهد إلى تعزيز دور الحلول القائمة على الطبيعة التي توفرها هذه النظم، والمساعدة في تسريع عملية الحفاظ عليها واستعادتها من خلال البحوث والابتكارات العلمية.

وتفخر مبادلة للطاقة بسجلها الحافل بالأنشطة الداعمة لبرامج الحفاظ على البيئة البحرية في الإمارات وإندونيسيا من خلال تعزيز جهود إعادة التأهيل ودعم الدراسات البحثية، حيث سيكون لهذا التوسع المهم في أنشطة الشركة البيئية تأثير حقيقي من حيث دعم التزام دولة الإمارات بزراعة 100 مليون شجرة قرم بحلول عام 2030.

وقال منصور محمد آل حامد، الرئيس التنفيذي لشركة مبادلة للطاقة: «نلتزم منذ اليوم الأول لانطلاقتنا بأن نكون شركة مسؤولة تتبنّى الاستدامة لتوجيه عملياتنا، وبالتزامن مع عام الاستدامة للدولة، واستضافة الإمارات للنقاشات المهمة حول المناخ ضمن مؤتمر الأطراف (كوب 28) هذا العام، يسعدنا الإعلان عن توسيع نطاق جهودنا الرامية للحفاظ على أشجار القرم لدعم أهداف الإمارات المتعلقة بها لعام 2030، في إطار التزاماتها للوصول إلى الحياد المناخي».