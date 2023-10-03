الأربعاء 4 أكتوبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«مبادلة للطاقة» تزرع 700 ألف شجرة قرم حتى 2030

ناصر الحجري وأحمد السيد الهاشمي خلال توقيع التعهد (من المصدر)
4 أكتوبر 2023 01:10

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
الإمارات ترحب بقرار مجلس الأمن إرسال بعثة متعددة الجنسيات إلى هايتي
اليوم.. 9 مراكز انتخابية تستقبل الناخبين في مختلف إمارات الدولة

أعلنت شركة مبادلة للطاقة، شركة الطاقة العالمية التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، عن التزامها التام بتعزيز الحلول القائمة على الطبيعة من خلال زراعة 100 ألف شجرة قرم سنوياً حتى عام 2030 لتكون من أوائل الشركات المتعاونة مع هيئة البيئة -أبوظبي ومبادرة القرم - أبوظبي، مما يدعم أهداف الحياد المناخي ومبادرة «تحالف القرم من أجل المناخ» في الدولة.ويوفر تعهد مبادرة القرم- أبوظبي التي تم توقيعه من قبل شركة مبادلة للطاقة، إطاراً للمساعدة في الحفاظ على أشجار القرم واستعادتها في بيئتها الأصلية، إضافة إلى غيرها من نظم الكربون الأزرق في الإمارات والعالم. ويهدف التعهد إلى تعزيز دور الحلول القائمة على الطبيعة التي توفرها هذه النظم، والمساعدة في تسريع عملية الحفاظ عليها واستعادتها من خلال البحوث والابتكارات العلمية.
وتفخر مبادلة للطاقة بسجلها الحافل بالأنشطة الداعمة لبرامج الحفاظ على البيئة البحرية في الإمارات وإندونيسيا من خلال تعزيز جهود إعادة التأهيل ودعم الدراسات البحثية، حيث سيكون لهذا التوسع المهم في أنشطة الشركة البيئية تأثير حقيقي من حيث دعم التزام دولة الإمارات بزراعة 100 مليون شجرة قرم بحلول عام 2030.
وقال منصور محمد آل حامد، الرئيس التنفيذي لشركة مبادلة للطاقة: «نلتزم منذ اليوم الأول لانطلاقتنا بأن نكون شركة مسؤولة تتبنّى الاستدامة لتوجيه عملياتنا، وبالتزامن مع عام الاستدامة للدولة، واستضافة الإمارات للنقاشات المهمة حول المناخ ضمن مؤتمر الأطراف (كوب 28) هذا العام، يسعدنا الإعلان عن توسيع نطاق جهودنا الرامية للحفاظ على أشجار القرم لدعم أهداف الإمارات المتعلقة بها لعام 2030، في إطار التزاماتها للوصول إلى الحياد المناخي».

مبادلة للطاقة
الإمارات
أشجار القرم
أبوظبي
هيئة البيئة
هيئة البيئة في أبوظبي
آخر الأخبار
الجامعة الأميركية في الشارقة: حاضنة الابتكار والبحث العلمي
علوم الدار
الجامعة الأميركية في الشارقة: حاضنة الابتكار والبحث العلمي
26 سبتمبر 2023
ناقلة حبوب تصل إلى ميناء أوديسا المطل على البحر الأسود (رويترز)
الأخبار العالمية
اتفاق لتسريع صادرات الحبوب الأوكرانية عبر بولندا
4 أكتوبر 2023
دورية لقوات «اليونيفيل» في جنوب لبنان (أرشيفية)
الأخبار العالمية
استفزازات «حزب الله» تهدد بنسف مهمة «اليونيفيل»
4 أكتوبر 2023
آليات ثقيلة تعمل لإصلاح الوضع الكارثي في المناطق المنكوبة بدرنة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
وزير البيئة الليبي لـ«الاتحاد»: انهيار شبكة الصرف الصحي تسبب بوضع كارثي في درنة
4 أكتوبر 2023
توزيع مساعدات على نازحين يمنيين في مأرب (أرشيفية)
الأخبار العالمية
مخاوف من تفاقم أزمة انعدام الأمن الغذائي في اليمن
4 أكتوبر 2023
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©