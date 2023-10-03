اتفاقية لإنشاء مركز لأشجار القرم وحماية النظم البيئية الساحلية

أبوظبي (الاتحاد)

وقعت هيئة البيئة – أبوظبي اتفاقية مع شركة جزيرة الجبيل للاستثمار لتعزيز جهودهما المشتركة في الحفاظ على النظم البيئية البحرية والساحلية، والمحافظة على مناطق أشجار القرم، وضمان استدامتها في المستقبل. وقّع على الاتفاقية أحمد الهاشمي، المدير التنفيذي لقطاع التنوع البيولوجي البري والبحري بهيئة البيئة - أبوظبي، والمهندس عبدالله سعيد الشامسي، مدير العمليات في شركة جزيرة الجبيل للاستثمار، وذلك بحضور الدكتورة شيخة سالم الظاهري، الأمين العام لهيئة البيئة – أبوظبي، والمهندس منير حيدر، المدير التنفيذي لشركة جزيرة الجبيل للاستثمار في حفل التوقيع الذي أقيم في مقر الهيئة بمبنى المعمورة.

ويشار إلى أن حكومة أبوظبي كانت قد أطلقت في فبراير من عام 2022 مبادرة القرم - أبوظبي، وهي مبادرة لإعادة تأهيل واستعادة أشجار القرم، تهدف إلى تطوير حلول مبتكرة لزراعة أشجار القرم والمساهمة في تخفيف آثار التغير المناخي، وتشجيع أفراد المجتمع على المساهمة في الحفاظ على البيئة، بالإضافة إلى إنشاء مشتل متطور ومبتكر لدراسة وإعادة تأهيل أشجار القرم في جزيرة الجبيل بإمارة أبوظبي، وذلك ليصبح مركزاً للأبحاث والدراسات حول أشجار القرم.

وتسعى هذه الاتفاقية بين هيئة البيئة - أبوظبي وشركة جزيرة الجبيل للاستثمار إلى وضع جميع مشاريع إعادة تأهيل أشجار القرم المحلية تحت مظلة مبادرة القرم – أبوظبي لضمان التنسيق الفعال وتحقيق نتائج أفضل. وقالت الدكتورة شيخة الظاهري: يتماشى توقيع هذه الاتفاقية مع رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله»، الذي أكد على أهمية ترسيخ جهود الاستدامة وحماية الرأس المال الطبيعي للدولة والتي تمثلت بإعلان عام 2023 ليكون«عام الاستدامة» لتعزيز الالتزام بالاستدامة وحماية بيئتنا ومواردنا الطبيعية».