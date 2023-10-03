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علوم الدار

«بيور هيلث» تحقق إنجازاً طبياً من خلال جراحة «المدخنة»

مدينة الشيخ خليفة الطبية
4 أكتوبر 2023 01:14

أبوظبي (وام)

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أعلنت «بيور هيلث» نجاح جراحة معقدة في مدينة الشيخ خليفة الطبية باستخدام تقنية مبتكرة تسمى«المدخنة»، يتم من خلالها إصلاح تمدد الأوعية الدموية بشكل يشبه المدخنة.
وأجريت هذه العملية لمريض يبلغ من العمر 73 عاماً يعاني حالة معقدة من تمدد الشريان الأبهر، وكانت محفوفة بصعوبات بالغة، وعلى رأسها ضعف وظائف الكلى لدى المريض، ما أدى إلى ظهور عقبات صعبة تحول دون نجاح تنفيذها، إذ أثر «التمدد» على تدفق الدم إلى الكلية اليسرى وصاحبت ذلك مضاعفات ناجمة عن انسداد الشريان الذي يضخ الدم إلى الكلية اليمنى الضعيفة، الأمر الذي شكل تحدياً طبياً غير مسبوق.
وتمكن الفريق الجراحي الذي وظف خبراته العالمية لوضع خطة شاملة ومفصلة بدقة تناسب حالة المريض، من إتمام الجراحة المعقدة والمحافظة على سلامة المريض.
وتؤكد هذه الجراحة، التقدم الكبير الذي يشهده قطاع الرعاية الصحية في أبوظبي، كما يؤكد هذا الإنجاز تضافر الجهود والتفاني الذي تبذله شبكة «بيور هيلث» من خلال التعاون بين المنشآت التابعة لها، في سعيها نحو مستقبل أكثر إشراقاً وأكثر صحة لسكان أبوظبي وخارجها.
وقالت الدكتورة منى الحمادي، المدير التنفيذي للشؤون الطبية بالإنابة في مدينة الشيخ خليفة الطبية: التزامنا بالارتقاء بجودة حياة مرضانا هو جوهر كل قرار نتخذه، وهو الدافع نحو إيجاد حلول مصممة خصيصاً لمرضانا واستخدام تقنيات فريدة من نوعها، ومن خلال توظيف أحدث الإجراءات الطبية التي تعطي الأولوية لصحة المريض وعافيته، نطمح إلى تطبيق رؤية «بيور هيلث» وتوجيهات شركة «صحة» لتحقيق أفضل النتائج الصحية الممكنة لمرضانا ورفع معايير الرعاية الصحية وترسيخ مكانتنا كشركة رائدة في القطاع.
وتم خلال العملية استخدام دعامات مغطاة في الشريان الأبهر لتقويته، ومنع تمزقه نتيجة تمدد أوعيته الدموية، بالإضافة إلى تركيب دعامة ثانية في الشريان الكلوي بهدف تقوية الأوعية الدموية، والحفاظ على استمرارية تدفق الدم إلى الكلى، ومنع حدوث أي ضرر محتمل أثناء التدخل الطبي.

بيور هيلث
مدينة الشيخ خليفة الطبية
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