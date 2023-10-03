«أصدقاء مرضى الكلى» تناقش مستجدات العمل وخطة 2023

الشارقة (الاتحاد)

عقدت جمعية أصدقاء مرضى الكلى التابعة لإدارة التثقيف الصحي بالمجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة اجتماع مجلس الإدارة الدوري لمتابعة مستجدات العمل والخطة التشغيلية لسنة2023. حيث ترأس الاجتماع منى الحواي رئيس مجلس إدارة جمعية أصدقاء مرضى الكلى، وبحضور إيمان راشد مدير إدارة التثقيف الصحي، وأعضاء مجلس إدارة جمعية أصدقاء مرضى الكلى، ورئيس قسم دعم برامج الجمعيات بإدارة التثقيف الصحي الأستاذة إيمان تركي.

ناقش الاجتماع حزمة من الأنشطة والبرامج المقبلة للجمعية والمشاركات المجتمعية الموجهة للمجتمع؛ بهدف رفع مستوى الوعي الصحي حول أمراض الكلى وطرق الوقاية منها، ومن أبرز ما تم التطرق إليه خلال الاجتماع اعتماد التوجه الجديد للهوية المؤسسية للجمعية، تمهيداً لإطلاقها خلال العام المقبل. إضافة للمناقشة التي تمت بشأن التخطيط لبرنامج وطني يستهدف كافة شرائح المجتمع نظراً لتزايد حالات الإصابة بأمراض الكلى والفشل الكلوي على مستوى العالم، حيث تشير الإحصاءات إلى أن ما يقارب 70 مليون فرد مصاب عالمياً بأحد أشكال أمراض الكلى المزمنة.