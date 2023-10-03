الأربعاء 4 أكتوبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

افتتحته جامعتا الشارقة وسكولتيك.. مختبر مشترك لأبحاث تطبيقات الذكاء الاصطناعي في الطب الحيوي

جانب من زيارة الوفد (وام)
4 أكتوبر 2023 01:08

موسكو (وام)

أخبار ذات صلة
الإمارات ترحب بقرار مجلس الأمن إرسال بعثة متعددة الجنسيات إلى هايتي
اليوم.. 9 مراكز انتخابية تستقبل الناخبين في مختلف إمارات الدولة

زار وفد أكاديمي من جامعة الشارقة، جامعة سكولتيك في موسكو، بهدف تعزيز التعاون المشترك في مجال تبادل المعرفة والخبرات في شتى ميادين البحث العلمي والتطوير.
وتم خلال الزيارة افتتاح مختبر مشترك لأبحاث الذكاء الاصطناعي القائم على العلوم الطبية الحيوية، وذلك لإحداث نقلة نوعية في مجال الطب وتطوير الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي للتطبيقات الطبية الحيوية.
وأعرب الأستاذ الدكتور حميد مجول النعيمي، مدير جامعة الشارقة، عن جزيل الشكر والتقدير إلى سمو الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، نائب حاكم الشارقة، رئيس جامعة الشارقة، على دعمه المستمر للباحثين في الجامعة، مشيراً إلى أن زيارة الوفد لجامعة سكولتيك تأتي في إطار حرص جامعة الشارقة على تعزيز سبل التعاون مع المؤسسات والجامعات الدولية، وجهودها لتحقيق التميز في البحث العلمي والابتكار على المستوى العالمي.
ويمثل الجامعة في هذا مشروع المختبر المشترك، الأستاذ الدكتور رفعت حمودي مدير مركز التميز للطب الدقيق، بينما يمثل جامعة سكولتيك، الدكتور مكسيم شارايف الأستاذ المساعد في مجال الذكاء الاصطناعي التطبيقي.
وتهدف هذه الشراكة إلى تطوير مجال تشخيص الأمراض المعقدة واستراتيجيات العلاج، وتحويل بعض الأبحاث العلمية إلى منتجات تجارية. 

الذكاء الاصطناعي
الإمارات
موسكو
روسيا
جامعة الشارقة
الشارقة
الطب الحيوي
آخر الأخبار
الجامعة الأميركية في الشارقة: حاضنة الابتكار والبحث العلمي
علوم الدار
الجامعة الأميركية في الشارقة: حاضنة الابتكار والبحث العلمي
26 سبتمبر 2023
ناقلة حبوب تصل إلى ميناء أوديسا المطل على البحر الأسود (رويترز)
الأخبار العالمية
اتفاق لتسريع صادرات الحبوب الأوكرانية عبر بولندا
4 أكتوبر 2023
دورية لقوات «اليونيفيل» في جنوب لبنان (أرشيفية)
الأخبار العالمية
استفزازات «حزب الله» تهدد بنسف مهمة «اليونيفيل»
4 أكتوبر 2023
آليات ثقيلة تعمل لإصلاح الوضع الكارثي في المناطق المنكوبة بدرنة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
وزير البيئة الليبي لـ«الاتحاد»: انهيار شبكة الصرف الصحي تسبب بوضع كارثي في درنة
4 أكتوبر 2023
توزيع مساعدات على نازحين يمنيين في مأرب (أرشيفية)
الأخبار العالمية
مخاوف من تفاقم أزمة انعدام الأمن الغذائي في اليمن
4 أكتوبر 2023
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©