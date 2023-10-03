193 ألفاً و663 ساعة تدريبية لموظفي «شرطة دبي»

دبي (الاتحاد)

أكد اللواء أحمد محمد رفيع، مساعد القائد العام لشؤون الإدارة في شرطة دبي، أن الإدارة العامة للتدريب أحدثت نقلة نوعية في تطوير العاملين في المجالات الجنائية والمرورية والإدارية، عبر تبني الأفكار الإبداعية في عملية التدريب والتعليم المُستمر لرجال الأمن.

جاء ذلك خلال اطلاعه على سير العمل في الإدارة العامة للتدريب، ضمن برنامج التفتيش السنوي على الإدارات العامة ومراكز الشرطة.

وبلغ عدد المواد التدريبية التفاعلية 128 مادة تفاعلية، وتنفيذ 1070 برنامجاً تدريبياً، فيما بلغ عدد المدربين المُعتمدين 609 مدربين، وبلغت الساعات التدريبية 193 ألفاً و663 ساعة، في حين بلغ عدد المُتدربين بدون تكرار 15 ألفاً و263 متدرباً، والمتدربين بتكرار 75 ألفاً و903 متدربين.