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علوم الدار

1733 مستفيداً من «اختبار اليوم الواحد» بشرطة الشارقة

خالد الكي
4 أكتوبر 2023 01:07

سعيد أحمد (الشارقة) 

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أكد العقيد خالد محمد الكي، مدير إدارة ترخيص الآليات والسائقين بشرطة الشارقة، أن مبادرة «اختبار اليوم الوحد» استفاد منها أكثر من 1733 طالباً وطالبة من خريجي الثانوية والعامة ومجندي الخدمة الوطنية، مؤكداً أن المبادرة استمرت لمدة شهرين ونصف، وحققت نجاحاً في تعزيز رضا المتعاملين وإسعادهم.
وقال: إن المبادرة اشتملت على دمج اختبار الحصول على رخصة القيادة «المبدئي والمدينة» معاً في يوم احد، بدلاً من الحضور لعدة أيام، حيث مكنت الراغبين في الحصول على خدمة إصدار رخصة قيادة جديدة، من إنجاز معاملتهم في زمن قياسي لا يتعدى عمل يوم واحد، وذلك على مرحلتين إلكترونية وحضورية.
وأشار إلى أن هذه المبادرة تأتي حرصاً من شرطة الشارقة على تطوير واستدامة خدماتها للمتعاملين.

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