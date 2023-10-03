قائد عام «شرطة أبوظبي» يلتقي سفير إيطاليا

أبوظبي (الاتحاد)

التقى معالي اللواء ركن طيار فارس خلف المزروعي قائد عام شرطة أبوظبي، في مكتبه لورينزو فانارا سفير جمهورية إيطاليا لدى الدولة. وجرى خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في المجالات الشرطية والأمنية بين البلدين الصديقين.

وحضر اللقاء اللواء أحمد سيف بن زيتون المهيري مدير قطاع العمليات المركزية، واللواء ثاني بطي الشامسي مدير أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية، والعميد راشد خلف الظاهري مدير مديرية التحريات والتحقيقات الجنائية، والعميد خلفان عبد الله المنصوري مدير مركز الاستراتيجية والتطوير المؤسسي والمقدم فلاح فايع القحطاني مدير المكتب التنفيذي بشرطة أبوظبي.