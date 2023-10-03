«شرطة أبوظبي» شريك استراتيجي لمؤتمر EFQM في الشرق الأوسط

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت القيادة العامة لشرطة أبوظبي ومنظمة EFQM عن إطلاق النسخة الثانية من مؤتمر EFQM في الشرق الأوسط بعنوان «رسم ملامح المستقبل من خلال التميز والمرونة والتحول المستدام» وذلك في الفترة من 11 الى 12 أكتوبر الجاري بفندق كونراد أبوظبي أبراج الاتحاد بمشاركة قادة وشخصيات مؤثرة من القطاعين العام والخاص لاستكشاف آفاق جديدة لتحقيق النجاح. جاء ذلك خلال الاجتماع المشترك بحضور ممثلي الجهتين وتم خلاله الإعلان عن رعاية القيادة العامة لشرطة أبوظبي بصفتها «الشريك الاستراتيجي الرئيس للمؤتمر»، كما تشارك عدة منظمات أخرى كجهات راعية، بما في ذلك الراعي الماسي -«شركة وسط جدة للتطوير JCD» والراعي الذهبي الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن) وشركة NEW STANDARDS، والراعي البرونزي شركة افيروس للاستشارات وتطوير الأعمال.