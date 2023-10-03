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إطلاق برنامج منحة سعود بن صقر للصحافة الإذاعية والإنتاج التلفزيوني

إطلاق برنامج منحة سعود بن صقر للصحافة الإذاعية والإنتاج التلفزيوني
4 أكتوبر 2023 01:07

رأس الخيمة (الاتحاد)

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ترجمة لرؤية صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، تم أمس الإعلان عن إطلاق «برنامج منحة سعود بن صقر للصحافة الإذاعية والإنتاج التلفزيوني»، بالتعاون بين الجامعة الأميركية في رأس الخيمة، ومؤسسة الشيخ سعود بن صقر القاسمي لبحوث السياسة العامة، والمكتب الإعلامي لحكومة رأس الخيمة.
ويهدف البرنامج الذي يستمر لمدة 5 أسابيع إلى تدريب الجيل القادم من الإعلاميين وصناع المحتوى، ودعمهم بالمهارات اللازمة لتمكينهم من نشر محتوى متميز يعزز من مكانة الإمارة المتنامية محلياً وإقليمياً وعالمياً.
وعن إطلاق البرنامج قالت هبة فطاني، مدير عام المكتب الإعلامي لحكومة رأس الخيمة: «تجسيداً لرؤية صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عقدنا شراكة مع مؤسسة الشيخ سعود بن صقر القاسمي لبحوث السياسة العامة، والجامعة الأميركية في رأس الخيمة، لإطلاق هذه المبادرة التدريبية الرائدة التي تهدف إلى تمكين الشغوفين بمهنة الإعلام بالمهارات اللازمة التي تمكنهم من إيصال رسالة رأس الخيمة الإعلامية للعالم أجمع، وتسهم في إثراء مسيرتهم المهنية في قطاع الإعلام الذي يشهد نقلة نوعية تعكس النهضة التنموية المستدامة في الدولة».
من جانبها، قالت الدكتورة ناتاشا ريدج، المدير التنفيذي لمؤسسة الشيخ سعود بن صقر القاسمي لبحوث السياسة العامة: «فخورون بدعم البرنامج، الذي نعتقد أنه سيمنح المشاركين الثقة والأدوات اللازمة للمساهمة في قصة نجاح رأس الخيمة بأفضل طريقة».
وقال الدكتور ديفيد شميدت، رئيس الجامعة الأميركية في رأس الخيمة: «نتشرف بالمشاركة في هذا البرنامج الإعلامي، مسترشدين برؤية صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي».
وتم تخصيص البرنامج للمواطنين الإماراتيين من مختلف الفئات العمرية بدءاً من طلبة الثانوي، والجامعات، وصولاً إلى الخريجين والموظفين ممن يمتلكون الشغف في سرد القصص، وفي تعزيز مهاراتهم الإعلامية، وتوسيع فرصهم المهنية ليصبحوا من أبرز الصحفيين الإذاعيين أو صناع المحتوى.
ويوفر البرنامج للمقبولين 45 ساعة تدريب مهنية على مدى ثلاثة أسابيع، تليها فترة تدريب إلزامية لمدة أسبوعين في إحدى الجهات الحكومية أو المؤسسات الخاصة في إمارة رأس الخيمة.
سيتم إعطاء أولوية الحصول على منحة البرنامج للمواطنين الذين يعملون ويعيشون في رأس الخيمة، مع إمكانية حصول المواهب من إمارات الدولة على فرصة أيضاً، فيما سيتم فتح باب التقديم للدورة الأولى في شهر نوفمبر القادم.

سعود بن صقر القاسمي
حاكم رأس الخيمة
الإمارات
رأس الخيمة
الجامعة الأميركية
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