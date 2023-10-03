تعاون بين «بلدية رأس الخيمة» و«الموارد العامة» لتطوير الخدمات الإلكترونية

رأس الخيمة (وام)

وقعت دائرة بلدية رأس الخيمة اتفاقية تعاون مع هيئة الموارد العامة لتعزيز التعاون بينهما الجانبين في إطلاق النافذة الإلكترونية الموحدة لتحقيق أفضل الخدمات الإلكترونية المقدمة. وقع الاتفاقية منذر محمد بن شكر الزعابي مدير عام دائرة بلدية رأس الخيمة، وميسون سلطان الذهب مدير هيئة الموارد العامة. وتنص الاتفاقية على تحقيق التعاون في إطلاق النافذة الإلكترونية الموحدة لنظام تراخيص البناء بشكل أكثر كفاءة. وأكد مدير عام دائرة بلدية رأس الخيمة أن توقيع مثل هذه الاتفاقية يؤثر بشكل إيجابي في تحقيق الأهداف التي تصبو إليها الجهتان، لتحقيق المصلحة العامة التي تفيد أفراد المجتمع وتسهل التعامل مع الدائرة، هذا عدا مد جسور التواصل مع المتعامل والشريك الاستراتيجي الذي هو هدف رئيس في توجهاتنا وعملنا.