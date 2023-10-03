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علوم الدار

«الأوراق المالية وأنواعها» في محاضرة بمجلس سالم بن لوتيه

«الأوراق المالية وأنواعها» في محاضرة بمجلس سالم بن لوتيه
4 أكتوبر 2023 01:07

العين (الاتحاد)

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نظم مجلس سالم بن لوتيه العامري بمنطقة رملة زاخر العين، التابع لمجالس أبوظبي في مكتب شؤون المواطنين والمجتمع بديوان الرئاسة، بالتعاون مع سوق أبوظبي للأوراق المالية، محاضرة قدمها الأستاذ عبد الواحد غافان الشامسي، مدير رقابة السوق، بعنوان «الأوراق المالية أنواعها وخصائصها وأهميتها»، وذلك بحضور جمع من الأهالي والمهتمين. وأثنى مدير المجلس سالم بن لوتيه على الجهود التي يقوم بها سوق أبوظبي للأوراق المالية والجهات المعنية بتوعية المواطنين وإيجاد الحلول لمشكلاتهم والعمل على تعزيز ثقافة المسؤولية الاجتماعية عند أفراد المجتمع في المجالات كافة، وخاصةً في المجالات الاستثمارية والاقتصادية والمالية والتجارية لتحقيق أهداف مسيرة التنمية الشاملة في الإمارات.

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